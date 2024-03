Al aire, esposo de ternada a fiscal le pidió disculpas a Vanessa de la Torre: ella no ocultó su indignación

En la jornada del 7 de marzo se llevó a cabo la más reciente votación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de escoger a la nueva fiscal general. Los resultados causaron gran revuelo, pues tuvieron un cambio drástico en comparación a los que se habían reportado en las últimas sesiones del alto tribunal.

Amelia Pérez, quien había llegado a conseguir 13 votos en rondas de votación previas, dejó de ser la favorita entre los magistrados. En su lugar, se posicionó Luz Adriana Camargo, quien consiguió hasta 13 votos en las rondas que se llevaron a cabo este 7 de marzo.

Según la información compartida por varios medios de comunicación, la razón por la cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han empezado a cambiar de opinión tiene que ver con los trinos publicados en el pasado por la pareja de Amelia Pérez Parra, Gregorio Oviedo.

En efecto, los comentarios que ha hecho Oviedo en redes sociales provocaron una fuerte polémica en las redes sociales durante las últimas semanas, pues ha manifestado una marcada posición a favor del presidente Gustavo Petro y se ha mostrado bastante crítico con entidades estatales y periodistas.

“La captura de Nicolás Petro significa que la Fiscalía y quien la dirige deliberadamente desconoce principios sagrados de la administración de justicia, como la imparcialidad e igualdad. Capturados y detenidos también deberían estar los señores Óscar Iván Zuluaga y su hijo David”, señaló Oviedo en uno de esos trinos.

Ante las versiones sobre la incidencia de sus trinos en el proceso de elección de fiscal general, Oviedo salió a dar explicaciones en el programa 6 AM de la emisora Caracol Radio. Puntualmente, se refirió a los trinos contra varias mujeres periodistas, entre ellas Vanessa de la Torre.

“Si ofendí a través de ese trino, les ofrezco disculpas. No es mi formación, no es mi critero, no es mi concepto sobre las mujeres. Siempre he respetado a las mujeres, siempre las he considerado y tratado en pie de igualdad, como debe ser”, sostuvo Oviedo.

Sin embargo, la periodista Vanessa de la Torre no ocultó su indignación. “Usted dice que esos trinos fueron un momento de rabia y de inconformidad, pero no fue un solo trino, fueron muchos. Usted le dijo mugre, miseria, a Darcy Quinn. Le dijo vergüenza a Vicky Dávila, entre otras cosas, A mí también me dijo otras grandes, lo que pasa es que yo no me acuerdo de los insultos, porque los borro y los bloqueo. ¿Cómo así que fue un momento de rabia?”, le reclamó la periodista.

Después de escucharla, Oviedo volvió a pedirle disculpas e insistió en que nunca ha sido partidario de agredir ni de insultar a las mujeres. “A través suyo les ofrezco disculpas al resto de periodistas que se hayan sentido afectadas por los trinos. Vuelvo y lo repito, son solo instantes”, concluyó Oviedo.