A Salvatore Mancuso le definen si queda en libertad a prueba el lunes 4 de marzo

Este viernes, 1 de marzo, se llevó a cabo la primera audiencia de Salvatore Mancuso luego de su llegada a Colombia. La juez Luz Marina Zapata anunció que el próximo 4 de marzo decidirá su le otorga la libertad a prueba. El exjefe paramilitar deberá seguir durante 4 años en el proceso y aportar verdad y reparación a las víctimas.

“Todos los bienes los he entregado, han pasado 18 años, usted conoce la problemática con los bienes (...) He cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de Justicia y Paz, ese ha sido mi compromiso y sigue siendo mi compromiso con las víctimas, el país, con la justicia. Considero que hay garantías en este momento”, dijo Mancuso.

“He querido venir a continuar aportándole a este proceso, seguirle aportándole a las víctimas, a evitar que se sigan produciendo víctimas en el país. El señor presidente me ha nombrado como gestor de paz y como gestor de paz tengo un compromiso enorme, dado que es uno de los componentes principales de la ley 975, que tienen que ver con la reconciliación y la paz del país. Así que me ha pedido que con base en la experiencia y el conocimiento que tengo le colabore con estos temas que tienen que ver con la paz y la reconciliación, los diálogos y la desmovilización de los actores armados”, agregó Mancuso.

Luego se refirió a su extradición y dijo que “Mi compromiso es con el país y con las víctimas. En esta oportunidad podré, como lo hice desde un principio hasta que me extraditaron sin ningún tipo de justificación, en la medida en que existe una carta, una respuesta a un derecho de petición que le hice al presidente Uribe donde le pregunto por qué me extraditó, si yo cumplí los acuerdos del proceso de paz, si delinquí después de la desmovilización y contestó a ese derecho petición que él no me extraditó porque yo hubiese delinquido en cumplir los acuerdos de justicia y paz, sino porque era un acto de él como presidente”.