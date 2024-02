Viralizan a conductor imprudente que invadió ciclovía en Bogotá para coger un atajo

Ya son más de 172.000 reproducciones las que acumula un videoclip posteado en la red social Instagram, en el que quedó captada la imprudencia de un conductor que manejó durante varios metros su vehículo por una concurrida cicloruta en Bogotá; poniendo en riesgo la vida del resto de actores viales con su acto.

El usuario, Ángel Álvaro Trejo, fue el encargado de dar a conocer las imágenes, en las que se observa a un vehículo gris invadir el carril exclusivo para bicicletas a una velocidad considerable, obligando a los ciclistas que transitaban en ese momento a detenerse, e incluso meterse en contravía, con el peligro de caerse o chocar contra otros biciusuarios.

“Muy pasivos los ciclistas; eso es para pararlo entre todos hasta que llegue tránsito y le ponga el comparendo”, “Lo importante es que va por la derecha”, “El propio no copeo”, “Y la gente no hace nada para detener a ese gamín”, “Por eso estamos jodidos, porque no tenemos cultura ciudadana”, y “Mucho descaro”, fueron algunas de las reacciones al vídeo.

¿Cuál es la multa por invadir la cicloruta en carro o moto?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, esta infracción es del tipo DO5, “Conducir sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, zonas verdes”; multa que en carácter monetario es la segunda más costosa por cubrir, ya que es equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que es equivalente a $1′300.000 pesos.

Este tipo de infracciones solo son superadas por las que hacen parte del grupo ‘E’, las cuales son equivalentes a 45 salarios mínimos legales vigentes, $1′950.000 pesos.

