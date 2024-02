“De ninguna manera es injerencista”: experto analizó llamados de la ONU, CIDH y OEA para acelerar elección de fiscal

Un álgido debate público se ha suscitado en las últimas semanas, ante una vez más el aplazamiento en la elección de la nueva fiscal General de la Nación, por parte de la Corte Suprema.

En tres ocasiones, los 23 magistrados de la Sala Plena se han encontrado cada quince días para votar por alguna de las tres ternadas presentadas por el presidente Gustavo Petro: Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruíz o Luz Adriana Camargo Garzón.

Sin embargo, ninguna ha alcanzado los 16 votos mínimos, pues en las dos primeras rondas el voto en blanco fue el ganador.

“Hicimos dos rondas de votaciones. El resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida. La Corte seguirá cumpliendo con el deber constitucional en el marco de este proceso”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro.

Mientras este proceso surte sin tiempo estipulado, pues ni la Constitución ni la Ley impone a la Corte un límite, la exvicefiscal Martha Mancera asumió el 13 de febrero como fiscal interina.

Una funcionaria que llegó al cargo con cuestionamientos por presuntas omisiones en su cargo, pues según testimonio de dos agentes del CTI, fueron perseguidos por denunciar al coordinador del CTI de Buenaventura, al estar al parecer involucrado en narcotráfico y tráfico de armas.

Asimismo, Mancera fue denunciada en 2021 por supuestamente beneficiar a algunos fiscales de la seccional de Cali que tendrían nexos con el narcotráfico y casos de corrupción, pero el mismo ente investigador archivó el proceso en diciembre de 2023 al resultar “imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva”, luego de recopilar los materiales de pruebas respectivos.

Organismos internacionales piden acelerar la elección de nueva fiscal

Desde el 2005, la Corte Suprema de Justicia se ha tomado su tiempo -hasta con más de tres rondas- para elegir al fiscal general y con ello varios funcionarios se han desempeñado de manera temporal en la dirección del ente acusador, durando hasta 16 meses, como fue el caso de Viviane Morales; 3 semanas a cargo de Martha Lucía Zamora; 4 meses a cargo de Jorge Fernando Perdomo; y 8 meses a cargo de Fabio Espitia, antes de que entrara Francisco Barbosa.

Esta vez y en medio de una agudizante discusión entre el Gobierno, sectores de oposición y la misma Fiscalía, por el pronto reemplazo de Barbosa, al menos tres organismos internacionales se han pronunciado frente a la situación que atraviesa el país.

El primero en hacerlo fue la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos- OEA, cuando el 8 de febrero, día de protestas convocadas por el Gobierno frente al Palacio de Justicia, exigieron que “se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el Presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido, complete su mandato presidencial”.

Sin embargo, horas después y en medio de la intervención del Esmad por los desmanes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció en su cuenta de X y enfatizó que “las instituciones deben poder funcionar en un marco adecuado de debido respeto, paz y calma, garantizando que sus decisiones se tomen sin presiones de ningún tipo”.

El siguiente llamado vino por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes al seguir de cerca el proceso de selección de la nueva fiscal, aseguró que " la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

“La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias”, enfatizaron.

Finalmente, el 14 de febrero, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se sumó a la conversación celebrando primero “la inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente y que las tres candidatas cumplen con las cualidades requeridas para este importante cargo”.

Ante la importancia “que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho”, la ONU instó y alentó a la Corte Suprema “a concluir el proceso de selección de Fiscal en el menor tiempo posible”.

Pero también, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para no interferir en la próxima decisión del Alto Tribunal. “La Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona Fiscal, sin interferencias, de ningún tipo”.

¿Es una injerencia indebida?

Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, fue entrevistado para PUBLIMETRO con el fin de conocer el rol de los organismos internacionales y si tienen injerencia indebida o no en asuntos nacionales.

¿Los organismos internacionales pueden presionar a la Corte para que elija fiscal?

No, no están presionando. En este caso, la CIDH y ONU Derechos Humanos, están emitiendo un comunicado que es normal y que está en sintonía con su labor de defensa de los derechos humanos y en este caso del Estado de Derecho, que sienten está en un momento de crisis por el vacío ininstitucional que deja la no elección de un fiscal en funciones.

¿Es una injerencia indebida como lo señala algunos sectores de la oposición?

No. No hay nada vinculante de lo que han dicho. Nada es obligatorio. Simplemente hacen un llamado de no hacer presión sobre las Cortes.

Entonces, al ser organismos que tienen un papel clave en la independencia de poderes, la Fiscalía es uno de los pilares de la Rama Judicial, y es apenas normal. De ninguna manera podemos pensar que es injerencista.

¿Es probable que la Corte tenga en cuenta estas peticiones para que así la próxima semana elija fiscal?

Es difícil saberlo. Es una Corte muy cerrada a la banda. Que se ha radicalizado. Que ha sido víctima de la polarización. Yo pensaría que no va a tener una incidencia directa, pero creo que desacredita a la Corte porque pone en evidencia que hay un retraso que no es muy fácil de entender por qué la terna no la componen subalternas de Petro y muy cuestionada Martha Mancera. Pero creo que la Corte tiene interés en no seguirse desacreditando.

¿Cuál sería el panorama si por una cuarta ocasión la Corte no elige nueva fiscal?

Mi impresión es que cada vez la gente conoce más la terna y va a ser cada vez más difícil para la Corte justificarlo. Y es que queda en evidencia que están buscando un perfil más “cachaco”: de abogado, hombre, que haya pasado como ministro. Todo lo que con Barbosa no funcionó. Entonces si no eligen, va a haber mayor polarización y presión.

¿Cuál es ese llamado al Gobierno y demás instituciones en este proceso que ha suscitado tensas contradicciones?

Este proceso ha sido polémico por Barbosa porque le ha ido muy mal: desde que utiliza fondos reservados para remodelar la casa, o el uso del personal de la fiscalía para labores domésticas.

Es así como hay un afán porque haya un relevo en la Fiscalía que a mi juicio está en crisis. Y lo segundo es que es la primera vez que se presenta una terna de este tipo: sin políticos, independientes. Y el choque que hay entre el establecimiento judicial ultraconservador y esta terna que habla de una renovación en la Rama Judicial, es lo que crea esta polémica que se ha agrandado innecesariamente.

Y me parece que la Corte, respetando su independencia, le ha faltado grandeza, estar en sintonía, hermenéutica interpretando mejor la situación sin tanta literalidad porque hacer respetar la Constitución no es al pie de la letra, es que se respete la independencia.