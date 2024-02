Presidente de la CUT advirtió continuar con protestas: “No permitiremos que la mafia dirija la Fiscalía”

Este jueves 8 de febrero, se desarrollaron protestas en el país por parte de simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en reclamo a la Corte Suprema de Justicia por no elegir fiscal antes de que se acabe el periodo de Francisco Barbosa el próximo miércoles 14 de febrero.

La jornada estuvo marcada por organizaciones sindicales y estudiantiles que acudieron al Palacio de Justicia y al búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, en medio del plantón, algunos manifestantes intentaron tumbar las vallas al frente de la Corte, por lo que los magistrados tuvieron que quedarse encerrados por más de 5 horas. Fue por una intervención de la Policía que creó un perímetro, la manera en que los togados pudieron salir del recinto.

CUT advirtió que continuarán protestando mientras la Corte no elija nueva fiscal

En diálogo con la Revista Cambio, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), advirtió que continuarán con las protestas hasta tanto, la Corte Suprema no vote en su mayoría por la nueva fiscal General.

“Si la señora Martha Mancera es la encargada de la Fiscalía, no tendremos la menor duda de estar orientando movilizaciones en contra de esa Fiscalía, hasta que se nombre el fiscal. Nosotros no vamos a permitir que la mafia quede dirigiendo la Fiscalía. Mejor dicho, el pueblo tiene aguante, pero no hasta esos estados en los cuales desafía el Estado delincuencial en el país”.

Lo referido por Arias es a la actual vicefiscal, Martha Mancera quien es cuestionada por presuntas omisiones en su cargo, pues según testimonio de dos agentes del CTI, fueron perseguidos por denunciar al coordinador del CTI de Buenaventura, al estar al parecer involucrado en narcotráfico y tráfico de armas.

Asimismo, la próxima fiscal interina, fue denunciada en 2021 por supuestamente beneficiar a algunos fiscales de la seccional de Cali que tendrían nexos con el narcotráfico y casos de corrupción, pero el mismo ente investigador archivó el proceso en diciembre de 2023 al resultar “imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva”, luego de recopilar los materiales de pruebas respectivos.

Hasta el jueves 22 de febrero, se dará fecha la tercera votación en la Sala Plena, donde Ángela María Buitrago, Amelia Pérez o Luz Adriana Camargo, deberán conseguir mínimo de 16 votos para quedarse con el cargo.