Amenazan a Vicky Dávila y le dicen que “calladita se ve más bonita”

No es un secreto que la periodista Vicky Dávila es uno de los personajes de la vida nacional que más polémica genera. Dávila históricamente se ha caracterizado por hacer preguntas álgidas y demostrar su postura política en diversos temas, lo que a su vez ha generado que en más de una ocasión se exponga a críticas. Sin embargo, una de las preocupaciones de la periodista es precisamente que durante los últimos dos años las amenazas en su contra no cesan.

De acuerdo con una publicación hecha por la misma comunicadora, un sujeto que se hace llamar ‘Álvaro’ le envía constantemente correos amenazantes. Dávila en su mensaje cuenta que en más de una ocasión han dado detalles de su familia, casa y ubicaciones, lo que genera grandes preocupaciones sobre su seguridad.

“En algunas ocasiones, me advierte que “calladita” me veo más “bonita”. Que no arriesgue a mi “familia”, que me estoy buscando unos “buenos putazos”. Algunos de estos correos también hablan de mi casa que es “muy bonita”, en uno de ellos mencionan que estuvieron cerca de mí, en momentos en los que realmente sí estuve en esos lugares”, escribió.

En ese mismo orden, Davila reveló que la denuncia formal está hecha en Fiscalía y que está a la espera de que las autoridades den con el paradero del responsable.

Cabe tener presente que, según la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, en el 2023, 530 periodistas fueron agredidos, a través de amenazas, obstrucciones al trabajo periodístico, estigmatización y casos de acoso judicial, una problemática que cada vez toma más fuerza y que deja en evidencia el peligro que corren quienes realizan labores periodísticas.

En esa línea, según informes publicados por la FLIP, en 20 de los 32 departamentos del país se registraron agresiones por parte de actores armados con presencia en gran parte del país, quienes realizaron 81 agresiones a periodistas por razones vinculadas a su oficio.