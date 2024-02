Preocupación por billetes de $50.000 falsos difíciles de detectar; conozca cómo identificarlos y evitar estafas

Luego de que se conociera el video de un comerciante en el que expuso a cómo están circulando billetes de $50.000 y cómo la falsificación se aproxima tanto a los reales que incluso los mecanismos de detección no los reconocen como alterados. Dicho video se hizo viral en las redes sociales donde el hombre mostró la forma tan sorprendente con la que los billetes falsos lograron burlar los sistemas tradicionales de verificación.

En el mismo video el comerciante comparó a dos billetes, el falso y el verdadero, y los sometió a la prueba con el marcador de tinta con el que comprobó que el billete alterado no presentaba ninguna señal. Por lo que muchos usuarios mostraron su preocupación ante la dificultad de poder intensificar los billetes verdaderos de los que no lo son.

A pesar de que el sujeto pasa en varias ocasiones el marcador sobre ambos efectivos, no se logra evidenciar ningún cambio en el color del papel, ya que la tecnologia de la falsicicación parace que ha ido avanzando con el objetivo de lograr que pasen lo más desapercibidos que se pueda. Frente a la polémica surge la gran pregunta sobre cómo reconocer los billetes falsos para evitar ser victimas de estafa.

#PILAS. Comerciante denuncia que fue víctima de falsificadores de billetes por lo que aprovecha la oportunidad para advertir a la ciudadanía sobre el nuevo sistema que utilizan estos estafadores. pic.twitter.com/zVtKdKFCob — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 3, 2024

Tips para reconocer los billetes falsificados

Compare el grosor del papel: usualmente los billetes falsos son más gruesos que los reales.

Verifique el color del sello holográfico: el brillo de los sellos es clave para reconocer la legalidad de los billetes. Compare los tonos entre varios de los billetes de la misma denominación y reconzca las diferencias.

Difernecias en el color de la imagen: en el ejemplo del video el comerciante usó un billete de $50.000 falso y comenzó a analizarlo y encontro que la imagen de Gabriel García Marquez presentaba difernecias en el color de la imagen y algunas difuminaciones.

Marca de agua: los billetes reales cuentan con marcas de agua que son difíciles de reconocer, mientras que los falsos usualmente tienen unas más notorias por lo que si se indentifican con más rápides puede ser una señal de sospecha.

Aplicaciones para identificar dinero falso

Cash Reader Bill Identifier

Esta se destaca cómo una de las mejores aplicaciones cuando se trata de identificar dinero falso, pues tiene un extenso catálogo de la gran mayoría de billetes de todo el mundo, los cuales puede verificar usando el escáner de dicha aplicación. Para ello, los usuarios deben brindar algunos permisos a la aplicación, entre ellos el de la cámara.

Esta aplicación está disponible tanto en Play Store como App Store.

MCT Money Reader

Esta aplicación solo se puede descargar por Play Store, por lo que celulares con los iPhone no cuentan con esta posibilidad, pero para aquellos que sí la puedan descargar su uso es muy sencillo, pues solo deben ir a la opción de ‘recognize’, y escanear el billete con la cámara.

De igual forma, esta aplicación permite que los usuarios conozcan una manera manual en la que se pueden verificar billetes sin necesidad de dispositivos móviles.

Counterfeit

Esta aplicación solo puede ser usada en dispositivos de Apple, y su funcionamiento es similar a los anteriores que se basa en el escaneo de los efectivos mediante la cámara. No obstante, los usuarios deben saber que esta no es gratuita y deben suscribir una mensualidad por su uso.