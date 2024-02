El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha solicitado la intervención del presidente Gustavo Petro ante la creciente crisis en el sur del departamento, donde enfrentamientos entre grupos armados han provocado un llamado desesperado de auxilio.

A través de la red social X, el mandatario bolivarense le dirigió un mensaje directo a Petro: “Presidente @petrogustavo, llevamos días de enfrentamientos en el sur de Bolívar, necesitamos su ayuda. La paz será solo un deseo mientras sigan ocurriendo situaciones como esta; recurro a usted porque esto va más allá de la capacidad institucional del departamento”.

En las últimas semanas, se han registrado intensos combates en la Serranía de San Lucas entre Grupos Armados Organizados (GAO), lo que ha resultado en el desplazamiento de aproximadamente 60 personas que buscaron refugio en el municipio Arenal del Sur.

Gobernador de Bolívar compartió video de niño que pide a grupos armados que le devuelvan a su madre

El gobernador compartió un angustioso video en el que se ve a un joven menor de edad suplicando entre lágrimas a las autodefensas que le devuelvan a su madre. “No me quiero quedar huérfano, respeten la vida de mi mamá, si me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie. Me la cogieron en el sector de la vereda Lejanía, por favor devuélvanmela”, clamó el joven.

Ante la escalada de violencia, el gobernador Arana ha visitado en dos ocasiones la región para escuchar a la comunidad y llevar a cabo consejos de seguridad. La situación ha llevado al límite la capacidad institucional del departamento, impulsando una petición urgente de intervención al más alto nivel del gobierno nacional.