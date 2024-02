La única circunstancia en la que lo pueden multar por no presentar la cédula de ciudadanía, ¿cuánto podría pagar?

La cédula de ciudadanía es uno de los documentos más importantes con el que todo ciudadano mayor de 18 años debe contar, este es sin lugar a dudas indispensable puesto que con el la persona se puede identificar ante el Estado y las demás autoridades. Es vital que cada uno lleve consigo este documento ya que en dado caso de que sea requerido lo pueda presentar.

Este documento funciona no solo para diligenciar trámites en entidades bancarias o gubernamentales, sino en contextos más diversos como por ejemplo la entrada a una discoteca o un bar, pues cabe recordar que al ser lugar con expedido de alcohol está prohibida la entrada a menores de edad y por consiguiente para comprobar que cuenten con la edad establecida es necesario que el ciudadano use su documento de identidad.

Pero frente al porte de la cédula, muchas personas han manifestado la duda sobre si es necesario llevarlo siempre consigo, o si el no portarla puede hacerlas objeto de multas por parte de las autoridades. Frente a esto el Código Nacional de la Policía no contempla ninguna sanción por no llevar la cédula, todo el rato. No obstante, si es necesario que tener en cuenta que, en dado caso de que se presente un control policial en el que se pida el documento de identidad, la persona puede mostrar otro diferente a la cédula donde se evidencie el número de identidad o llamar a alguien para que se lo acerque al sitio.

Sin embargo, el negarse rotundamente a presentar un documento o siquiera dar el número de la cédula si puede hacer que la persona sea multada, debido a que esta faltando a un procedimiento policial. El artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, estima que “impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía” puede llevar a acarrear una multa de 32 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que supone unos 1′386.600 pesos.