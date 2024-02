“No estábamos haciendo nada”: Hombre desnudo le dice a su esposa que lo pilló con la vecina

En las imágenes que se conocieron a través de las redes sociales se observa a la mujer empuñando un machete y al hombre desnudo agarrándola por detrás para que no lo pueda atacar. Se trata de un nuevo caso de infidelidad en el que la señora encontró a su esposo con la vecina.

El hombre desnudo visiblemente afectado le dice a la esposa: “¿No le da pena?”, a lo que ella le responde: “¡¿No le da pena a usted?! ¡¿Sí te da pena?!” y él le contesta: “¿Pena de qué? si no estábamos haciendo nada”.

En el video que lo graba otra mujer, se escucha cuando la mujer le pregunta irónicamente que si no estaba haciendo nada y él insiste diciendo: “¡Nada, nada!”, mientras le pide a otro vecino que lo ayude porque la esposa lo va a matar, “¡Venga ayúdeme!”, le dice desesperado, “¡Quítale ese machete!”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y dijeron que: “Jajajajajajajajaj el man empeloto y dizque “no estábamos haciendo nada””, “Está en pelota y le dice: Pena de qué? No estábamos haciendo nada... Jajajaja, hpta descarado”, “Claro que no estaban haciendo nada, solo se quito la ropa porque estos calores están insoportables” y “Que tal que si estuvieran haciendo algo? Dios mío”.

Por el momento se desconoce el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos y cómo terminó el enfrentamiento. Lo cierto es que la violencia no debe ser el camino para arreglar los problemas de pareja.