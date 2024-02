Una mujer puede estar en peligro: funcionario de la SIJIN expone a su esposa por serle infiel con un compañero

Este caso se ha viralizado en redes, a la vez expone a una mujer que puede estar en grave peligro tras estos dramáticos hechos. En redes sociales, se han compartido varios videos en los cuáles un funcionario de la SIJÍN, según lo identifican en las imágenes, como un subintendente decidió exponer una presunta infidelidad de su esposa.

“Encontré a mi compañero de la SIJÍN con mi esposa”. Por más de dos minutos, este hombre camina por la sala de la casa y la habitación que está separada por una cortina y dice: “Qué bonito compañero que tengo de la Sijín”.

Un hecho que ha llamado la atención es que el hombre, al que acusan de ser el amante, le pregunta a su compañero “¿Ella es su esposa?”, como si no estuviera enterado de esta relación, además tiene parqueada la moto en la sala de la casa. “El mucho habla, poco hace”, dice el hombre en la grabación a quién era su pareja.

En un primer video, se ve al funcionario increpando a la era su compañera sentimental. La mujer llora mientras la recrimina y el otro hombre espera en una habitación contigua. En una ruptura sentimental que se salió de control.

Funcionario de la SIJIN expone a su esposa por serle infiel con un compañero

Lo preocupante del hecho es que la mujer denuncia que su expareja la había amenazado en otro video, en el que se ve a otros presuntos policías, atendiendo la angustiante situación. “Si lo cubren es porque ustedes son policías y eso es lo único que están haciendo”, lamenta la mujer, mientras los oficiales responden,“acá, la verdad somos imparciales ni para allá ni para acá”.

Mientras se da la mudanza del subintendente de la casa de la mujer, se pueden ver los uniformes de la Policía tirados en el piso, momentos después se ve a la mujer hablando por celular y pidiendo apoyo. “No saben en el estado en que yo estado”.

En otro video, la mujer menciona de nuevo las intimidaciones de su pareja. “Delante de ellos no me amenaza, pero cuando no están lo hace. No puede decir nada delante de los compañeros porque lo graban, cuando estoy sola, sí me amenaza”, advirtió.

Lo cierto es que la mujer terminó echando a su expareja de la que es su casa, según demandó en otro vídeo. “Necesito que se largue, porque esta es mi casa, lárguese”, por su parte, el hombre engañado afirmó que “espere un momento para que saque mis cosas de aquí” .

Este caso es preocupante porque la mujer insiste en que su expareja le podría hacer daño después de los hechos. “Delante de la Policía sí se queda callado ¿qué era lo que me iba a hacer?”, le cuestiona.

En redes, piden que la mujer sea acompañada por las autoridades competentes y se abra una ruta de atención para prevenir un caso de violencia de género.

Al parecer, los hechos ocurrieron en el departamento del Meta. Hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades sobre la situación de la mujer.

También puede leer: Violencia sexual e intrafamiliar: los delitos que van en aumento en Bogotá, en los últimos dos años

Líneas de atención a mujeres víctimas de violación y violencia física y sexual en Colombia

-Línea Nacional 155

- Policía Nacional 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685-3208655450-3202391320

- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846