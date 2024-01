Perfumado ladrón dio las “buenas noches” se robó los celulares de toda una familia en Barranquilla

La inseguridad es un tema que preocupa a los barranquilleros, de hecho está semana se llevarán a cabo varias manifestaciones en contra de las extorsiones en barrios como Barrio Abajo, Montecristo, Modelo y Rosario, allí los comerciantes están azotados por este flagelo en sus negocios.

Y pese a todos los esfuerzos de las autoridades, los ladrones siguen haciendo de las suyas como ocurrió en este caso que fue contado por su propia víctima, quien se encontraba en su casa. “Estábamos sentados en la puerta de nuestra casa con reja entreabierta”.

Ladrón educado dio las “buenas noches” y se robó varios celulares en Barranquilla

En Barranquilla, es costumbre que las familias estén en las terrazas disfrutando de la brisa en esta época del año. “Llegó un tipo, muy bien vestido, hasta oloroso y perfumado”, detalló el afectado.

“Teníamos una visitas en la casa. Dos mujeres, mi esposa y yo y estábamos hablando entretenidamente cuando el tipo abre la reja y nos dice: “muy buenas noches, por favor me entregan sus celulares”. Nosotros pensamos que era una broma, pero no. Cuando me iba a levantar para ver quién era el man, me dice mostrando su arma: “¿qué te vas a hacer matar?””.

El hombre tomó los celulares de toda la familia y se fue. “Cuando llamamos al cuadrante, ya para qué, el tipo ya estaría vendiendo los celulares”, lamentó el testigo de los hechos.

El video del caso, publicado por Emisora Atlántico se hizo viral en las redes de Barranquilla.

La más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana para el año 2023, presentada por el programa de monitoreo a la calidad de vida urbana Barranquilla Cómo Vamos @BquillaCmoVamos, en colaboración con la firma encuestadora Cifras & Conceptos, examinó la percepción de los barranquilleros en diversos indicadores, abarcando temas como calidad de vida, situación económica, alimentación, educación, salud, servicios públicos, seguridad y movilidad, entre otros.

El tema de la seguridad ciudadana destaca como uno de los aspectos de convivencia más relevantes en Barranquilla, evidenciándose de manera clara en los resultados de la encuesta. Sólo un 38.6 % de los encuestados afirmó sentirse seguro en su barrio, mientras que apenas el 29.2 % manifestó sentirse seguro en la ciudad en su conjunto. Entre las principales problemáticas señaladas por los encuestados en sus barrios se destacan el atraco (70 %), la presencia de pandillas (23.1 %) y la drogadicción (21 %).