“Persigan a los victimarios, no a las víctimas”: trabajadoras sexuales en Cartagena denuncian estigmatización por su oficio

Las mujeres trans trabajadoras sexuales de Cartagena han enviado una preocupante respuesta ante la implementación del Decreto 0003 de 2024, que criminaliza el trabajo sexual en el centro Histórico de la ciudad, en lugar de estar orientado a la protección y la no revictimización ante casos de explotación y trata de personas.

A través de este Decreto, la Alcaldía de Cartagena estableció medidas para frenar la explotación sexual y la prohibición del consumo de sustancias alucinógenas en espacios públicos, instituciones educativas, iglesias, entre otros.

Una de las medidas establecidas en dicho decreto es la prohibición del ofrecimiento de servicios sexuales dentro de la ciudad amurallada.

“Suspéndase, en áreas del espacio público en el Centro Histórico, el ejercicio de la actividad de prostitución y a fines. Así mismo, se prohíbe la venta y promoción de servicios sexuales en el Centro de la ciudad”, se lee en el decreto.

Sin embargo, esto afecta directamente a las personas trabajadoras sexuales de esta zona. “La situación en Cartagena no es sencilla, especialmente para nosotras, que enfrentamos discriminación por ser maricas, racializadas y, ahora, excluidas de nuestro lugar de trabajo habitual. Las recientes medidas nos han desplazado, a pesar de que sabemos que los turistas vienen a Cartagena principalmente por nosotras. Aunque la ciudad es hermosa, la llegada de los turistas se traduce directamente en la búsqueda del lugar donde estamos para disfrutar de sus vacaciones”, dijo una de las afectadas, entrevistadas por la Corporación Caribe Afirmativo.

Sobre este tema, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, informó en diálogo con PUBLIMETRO, que ha hecho varias aclaraciones al Distrito de Cartagena tras varias reuniones. “En Colombia ningún mandatario puede prohibir el trabajo sexual, porque el trabajo sexual en Colombia el lícito y está protegido por la Corte Constitucional, que ha llamado la atención del Congreso de la República por el derecho al trabajo de las trabajadoras sexuales y el proyecto de ley va entrar en marzo a discusión. También la Corte Constitucional ha indicado a los gobernantes que deben garantizar los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual que está permitido entre mayores de edad que sea de forma consentida”.

Decreto que prohíbe el trabajo sexual en Cartagena

Este decreto introduce modificaciones al Decreto 0003 del 01 de enero de 2024, el cual establece medidas para restablecer el orden público en el Centro Histórico de Cartagena de Indias D.T. y C, así como en su sector turístico, con el propósito de combatir el turismo sexual y la trata de personas, focalizándose particularmente en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, aborda medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes, junto con otras disposiciones

“Lo que es delictivo es la trata de personas, que es un delito que está en aumento en Cartagena. Incluso en una investigación que hicimos el año pasado titulada “Invisibles”, con la cual nos dimos cuenta del incremento de este delito, por lo que el gobierno Distrital no debe perseguir a la victimas sino a los victimarios y acabar con el delito de trata y no con el trabajo sexual”, indicó Castañeda.

También el decreto otorga poder a la Policía y Policía de Tránsito de restringir la movilidad de personas en los siguientes sectores del Centro Histórico, en el horario comprendido entre las 19:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente; de tal forma que, en virtud de lo anterior, se prohíbe la permanencia estacionada de personas y la realización de ventas ambulantes en el espacio público:

“El decreto entrega a la Policía la decisión de quién puede circular y quien es o no trabajadora sexual. Precisamente en el año 2023 Caribe Afirmativo registró 12 denuncias de violencia por parte de miembros de la Policía a personas que se dedican al trabajo sexual. No puede entregarse a la institución que viola los derechos de este grupo poblacional porque es aumentar el nivel de riesgo”, advirtió el director de Caribe Afirmativo.

En esa línea, el decreto afirma que la misma Policía deberá determinar en qué lugares podrá ejercerse el trabajo sexual y por ello se ha pronunciado la Corte Constitucional, porque es con la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, que se puede discutir el uso del suelo y por ende qué lugares se pueden generar zonas de tolerancia en Cartagena.

Caribe Afirmativo formuló estas preocupaciones al Distrito por hacer una alusión al responsabilizar a las trabajadoras sexuales de los temas de inseguridad en el Centro Histórico. “Esto ha aumentado el nivel de miedo y de zozobra entre las trabajadoras sexuales. Hemos tenido varias reuniones con ellas quienes están preocupadas porque sienten que este decreto las está estigmatizando sin poner fin a las prácticas de los verdaderos victimarios en el centro histórico”, lamentó Castañeda.

Posibles soluciones a la problemática

Las trabajadoras sexuales piden con celeridad que el Distrito cree una mesa de trabajo segura donde estén las personas trabajadoras sexuales y de la mano de ellas se pueda mejorar su calidad de vida con el objetivo de prevenir la trata de personas y también denunciar a los victimarios.

“No es solo un cierre de espacios y la expulsión de trabajadoras sexuales, sino también una falta de respeto hacia nuestra contribución a la economía de la ciudad. Nos desplazan como si fuéramos la escoria, ignorando problemas más graves que enfrenta la ciudad. Exigimos que el alcalde se siente con nosotras, escuche nuestras realidades y entienda nuestro contexto. Sólo así comprenderá por qué elegimos hacer lo que hacemos”, afirmó una de las afectadas.

En esta mesa de trabajo esperan poder conciliar con las autoridades locales los temas que más les preocupan y poder tener un lugar donde ejercer este oficio y defender sus derechos y así poder escapar de las redes de trata.

“Solicitamos que las acciones de trabajo con las víctimas de trata se desarrollen con enfoque diferencial y desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado, porque muchas de estos trabajadores sexuales son personas trans, muchas personas son migrantes, refugiadas y retornadas y eso implica que la Alcaldía deba activar unas rutas de atención diferenciales y que también entiendan los contextos”, detalló Castañeda.

Desde Caribe Afirmativo esperan poder acompañar estos procesos de la mano del Distrito de Cartagena y así hallar una salida para que todos los involucrados en el comercio del centro histórico puedan realizar sus actividades de forma segura.

“El gobierno distrital no puede perseguir ni prohibir el trabajo sexual y tiene que buscar garantías de seguridad para que las personas que ejercen el trabajo sexual en el Centro Histórico y otros lugares de Cartagena no sigan siendo explotadas por redes de tratantes, que todo el mundo en Cartagena las nombra y conoce y están relacionadas con el turismo sexual, el tráfico de drogas y es allí donde se debe enfocar la atención y no criminalizar a las trabajadoras sexuales”, concluyó Castañeda.

La cifra: 12 casos de violencia policial contra las personas trabajadoras sexuales trans se registraron en 2023 en el centro histórico de Cartagena, según datos de Caribe Afirmativo.