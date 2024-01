Palenqueras de Cartagena se fueron a los golpes ¿qué pasó?

Un hecho inesperado se vivió ante los ojos de propios como de visitantes en el Centro Histórico cuando dos palenqueras de Cartagena iniciaron una pelea tras presuntamente tener una disputa sobre una de las zonas.

Puede leer: Los mejores memes que ha dejado ‘Coquette’ la tendencia viral en redes

En el clip se observa como una de ellas le arranca el trapo que cubre su cabello y que sirve de para sostener las palanganas con frutas tropicales, dulces típicos como las cocadas y bollos de maíz, para luego tomarla del cabello y empujarse la una a la otra contra una puerta, mientras otras dos palenqueras intentan separarlas.

Como era de esperarse el post se llenó de reacciones por parte de la comunidad digital y no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Acciones ante la pelea de palenqueras de Cartagena

Ante la situación la asesora de asuntos étnicos de la Alcaldía de Cartagena, María Torres Pérez, sostuvo una conversación con las palenqueras y los efectivos de la policía local que llegaron al sitio ante lo ocurrido.

Precisó que ella es el enlace que tienen las palenqueras en la alcaldía. Indicó que tiene la certeza de que no va a volver a pasar una situación similar mediante una línea de acción y un plan en el que piensan trabajar. Reiteró la importancia de las palenqueras como eje cultural para la ciudad de Cartagena.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, promovemos el turismo responsable con las Palenqueras, basado en el respeto, tolerancia y unidad. Buscamos mendiante el diálogo, rechazar las agresiones física y verbal. Como Palenqueras, nos enorgullece irradiar alegría.@dumek_turbay pic.twitter.com/jhAUQAgOse — Maria Torres Perez (@mariatperez_) January 17, 2024

“Es de humanos cometer errores, y ajá de pronto en un momento de euforia, del calor, de que de pronto no me fue bien en la jornada de hoy, todo esto pueden ser situaciones negativas que no te pueden conllevar como persona a no tener control de sus emociones, estamos aquí en ese diálogo. Somos la cara bonita de Cartagena y así debe seguir siendo mis hermosas palenqueras esto no puede volver a pasar, cometemos errores, eso lo sabemos, pero esto no puede volver a pasar, tenemos que empezar a mantener un autocontrol”, dijo María Torres Pérez.