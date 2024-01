Hugo Aguilar confesó ante la JEP que recibió apoyo de paramilitares para ser gobernador de Santander

El coronel (r) Hugo Aguilar confesó ante la JEP, en medio de una audiencia de aporte a la verdad, que durante su candidatura a la Gobernación de Santander recibió apoyo de los paramilitares. En sus declaraciones, Aguilar aseguró que nunca recibió dinero proveniente del paramilitarismo, pero sí aceptó hacer acuerdos para poder realizar sus campañas en ciertos lugares y que presionaran a la población de votar por él.

“Asumo mi responsabilidad, que, por el afán del poder, de ser gobernador, recibí el apoyo de los paramilitares del Bloque Central Bolívar que hoy me arrepiento y las consecuencias que he venido pagando, el sufrimiento de mi familia y la vergüenza que he causado”, dijo el exmandatario.

🔴#AEstaHora | Inicia a esta hora la Audiencia Única de Verdad de #HugoAguilar, realizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que estudiará los aportes realizados por el exgobernador de Santander para determinar si se da su ingreso a la JEP https://t.co/1b852VwRZ0 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 23, 2024

Aguilar confesó que se reunió con alias ‘César’ en inmediaciones del municipio de Cimitarra, donde se acordó que se apoyaría a Domingo Navarro y Alfonso Riaño, para la alcaldía y la Asamblea, respectivamente.

“El acuerdo que se hizo ahí era que yo debía apoyar a Alfonso Riaño para que saliera diputado, a Domingo Navarro, y que ellos me apoyaban porque tenían una fuerte influencia de votación. Domingo Navarro dependía del doctor Germán Rodríguez que había sido exalcalde del municipio, a él lo investigaron por la parapolítica y fue absuelto”, indicó Aguiliar.

Si bien sus nexos con los paramilitares ya habían sido confesados en la Comisión de la Verdad, el exgobernador aprovechó para aclarar que su patrimonio correspondía a su sueldo como Policía y a las recompensas de varios operativos, entre ellos la muerte de Pablo Escobar y que nunca recibió dinero de los paramilitares. Con respecto a la baja del capo del Cartel de Medellín, Aguliar contó que supo del paradero exacto de Escobar, gracias a la ayuda de los paramilitares: “En 1993 me encontraba en el Bloque de Búsqueda (…). Para esa fecha el general Maza le informó al coronel Hugo Martínez que debíamos recibir a Carlos Castaño y a Don Berna, que tenían información importante (...) y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar (...) ahí entró una relación con los dos paramilitares que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio”, dijo el exgobernador.

Cabe mencionar que en el operativo que dio con la muerte de Pablo Escobar, el Gobierno Nacional dividió la recompensa que ofrecía entre cada uno de los uniformados que participaron: “La recompensa que estableció el Gobierno Nacional nos la distribuyeron a los hombres que hicimos el operativo. Lo mismo sucedió la recompensa con el operativo de Gustavo Gaviria. Los 5 mil millones que ofrecía el Gobierno Nacional por la captura o muerte de Pablo Escobar, a nosotros los 23 hombres nos distribuyeron los 5 mil millones de pesos. Recomendaciones era no hacer alarde de este dinero. De allí salieron los recursos de mi patrimonio”.

Surgimiento de ‘Los Pepes’

La relación de Aguilar con los paramilitares llevó al punto de que el mismo exgobernador dio la idea para crear la organización de ‘Los Pepes’ (grupo perseguido por Pablo Escobar) que mandaban en el Magdalena Medio y querían evitar que Escobar ganara terreno en la zona, por lo que hicieron la guerra contra el capo del narcotráfico.

Todo comenzó, según el exmandatario, en medio de una reunión con Carlos Castaño y ‘Don Berna’, tras la petición del general Miguel Maza Márquez, cuando Aguilar era comandante del Bloque de Búsqueda: “El señor general Maza le informó al coronel Hugo Martínez Poveda (del Bloque de Búsqueda) que debíamos recibir a Carlos Castaño y a Don Berna, que ellos querían aportar ciertas informaciones y la ubicación exacta para la captura de Escobar. Nosotros recibimos con el mayor Danilo González a ‘Don Berna y Carlos Castaño en la Escuela Carlos Holguín”, dijo el exmandatario.

Desde entonces mantuvo relación con los paramilitares, al punto de que ideó el nombre de ‘Los Pepes’ el cual surgió luego de ver un carro tipo campero, marca Jeep y de referencia Pepe. La audiencia fue precedida por el magistrado Juan Ramón Martínez, y contó con la compañía de la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

Martínez explicó que las declaraciones de Aguilar deberán ser contrastadas para dar acreditaciones a las víctimas de los delitos efectuados por el exgobernador y con esto decidir si se da ingreso o no a la JEP. Cabe recordar que Aguilar fue condenado a 13 años de cárcel por los nexos con los paramilitares.