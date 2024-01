Carlos Fernando Galán es un abogado y político colombiano que ha dedicado su carrera a luchar contra la corrupción y la violencia en su país. Es hijo del fallecido político Luis Carlos Galán, quien también luchó por una Colombia más justa y segura.

Desde muy joven, Carlos Fernando Galán ha estado involucrado en la política y ha ocupado varios cargos públicos en su carrera. Fue concejal de Bogotá, senador de la República y ahora es el alcalde de Bogotá, donde liderará importantes proyectos de ley para combatir la corrupción y mejorar la seguridad ciudadana.

Pero lo que más destaca de Carlos Fernando Galán es su valentía y compromiso con su país. Durante su carrera política, ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos violentos y ha sido objeto de ataques por parte de algunos sectores políticos corruptos.

A pesar de esto, Carlos Fernando Galán sigue adelante con su lucha por una Colombia más justa y segura. Ha fundado varias organizaciones no gubernamentales para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, y ha liderado importantes campañas para combatir la violencia y el narcotráfico en su país.

De hecho, Carlos Fernando Galán está haciendo una serie de visitas sorpresa a las vías donde se adelantan trabajos para mejorar la movilidad de la capital colombiana. Sin embargo, la sorpresa se la llevó él, pues en una obra de Bogotá encontró pocos obreros trabajando y maquinaria apagada.

“Y efectivamente, hoy estamos aquí en la 68, en una obra de 16,76 km en totalidad. Tiene nueve grupos, estamos en el grupo seis, que tiene 2,08 km. Esta parte de la obra es de 216.000 millones de pesos más o menos, y recorrimos de la 44 hasta acá que es más o menos la mitad del parque Simón Bolívar, y no vemos más de 15 trabajadores. No hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando como debería avanzar”, finalizó.

Ante la falta de inoperancia en la obra de Bogotá, el alcalde Galán le pidió “al director del IDU, al doctor Orlando Molano una cita con el contratista para avanzar la obra de manera correspondiente.