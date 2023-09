La maleta que terminó en ‘chuzadas’: video reveló momento en qué dólares perdidos de Sarabia entran a su casa

El jueves 27 de enero de 2023, la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, aseguró ante Fiscalía haber sido víctima de un hurto de aproximadamente 7.000 dólares en efectivo. Según su exniñera, Marelbys Meza, entrevistada en Revista Semana, Sarabia sospechó de ella una vez se supo del delito, llamándola dos días después el esposo de la funcionaria, Andrés Parra, para que fuera al apartamento con urgencia.

“Cuando llegué, estaba la Sijín, la Policía. Me tomaron huellas, me preguntaron. Andrés les dijo que me dejaran hablar con él un momento. Me dijo: ‘Mary, se perdió una gran suma de dinero, dime si tú la cogiste y yo paro la demanda que se está haciendo y no pasa nada (...). Ya después no puedo hacer nada por ti’”, aseguró al medio.

Pero la indagación no pararía ahí. La exniñera contó que el lunes 30 de enero desde la 1pm, fue llevada por un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de Sarabia, hasta el edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño, donde dice, no le pidieron documentos para registrar su ingreso.

Allí aseguró que le quitaron su celular y la llevaron a un sótano donde le practicaron una prueba de poligrafía por cerca de cuatro horas y media. “Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’”, contó a Semana.

Sobre las 6:30 de la noche, le envío un mensaje a su hermano a las afueras de la Casa de Nariño contándole lo que había pasado y el temor que sintió y no ha desaparecido, pues contó que nunca le entregaron los resultados y ve un carro parqueado al frente de su casa todo el día.

Video reveló que plata presuntamente robada a Sarabia iba en una maleta y no cinco

Aunque el 14 de junio, la Revista Semana publicó un presunto testimonio de una “fuente protegida”, quién aseguró que “la plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos”, el medio de comunicación, Cambio, tuvo acceso a las cámaras de seguridad del apartamento de Laura Sarabia.

En un artículo publicado en su página web adjuntando el video correspondiente, se ve como solo es una maleta sacada de una de las camionetas del esquema de protección de Sarabia, el pasado 27 de enero.

“Se trata del video de una cámara de seguridad del edificio en el que habita Sarabia, que capta el momento exacto en el que los integrantes del esquema de protección de la funcionaria bajan la maleta deportiva de la camioneta escolta y caminan hacia la entrada del inmueble. Es el único momento del día en el que bajan una maleta”, acota Cambio.

En su investigación, hacen énfasis a la presunción de que la maleta tipo deportiva “no aparenta un peso excesivo”. Esto, pues según declaración del jefe del puesto fijo de vigilancia a la Fiscalía, dijo que estaba pesada. “Mi Teniente Sandy (jefa del esquema de seguridad) va a la parte de atrás de la camioneta y ella toma la maleta y la baja de la camioneta, en ese momento veo que ella sujeta la maleta con las dos manos, pues hizo bastante fuerza para sostenerla, inmediatamente le digo: ‘venga, mi teniente, yo le colaboro a cargar la maleta’, y ella me la entrega”.

El video está en manos de la Fiscalía quien adelanta una línea de investigación para determinar el monto exacto y quién es el presunto responsable del hurto. Además, indaga si se cometieron los delitos de peculado por uso y abuso de autoridad por parte de la recién designada directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quién fue citada a interrogatorio el lunes 5 de septiembre