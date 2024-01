¿Justicia divina? Presunto extorsionista se quemó a sí mismo al intentar incendiar carro de una víctima

En las últimas horas, se ha vuelto viral un fragmento de video captado por cámaras de seguridad, en el que se puede ver a un sujeto, quien al intentar prender fuego a un automóvil se quema a sí mismo accidentalmente.

Al parecer, el insólito incidente tuvo lugar en México, en el sector conocido como Atlanta, de Cuautitlán, Izcali, en México. Luego de que en la noche del pasado martes 16 de enero, las cámaras de seguridad del sector registraran el momento en el que un presunto extorsionista, se acerca al vehículo de una de sus víctimas, con la intención de incendiarlo.

Sin embargo, al terminar de rociar el vehículo con un líquido que, se presume, es gasolina, el delincuente comete un grave error, al acercarse demasiado para prenderle fuego. Es en ese momento que la llama se expande con más potencia de la que el sujeto había planeado, y lo alcanza a quemar.

Aunque en el video no se logra apreciar, versiones oficiales dadas por medios mexicanos como ‘Aristegui Noticias’, a pesar de las quemaduras, confirmaron que el sujeto logró escapar con vida del lugar, y hasta el momento las autoridades no han podido dar con su paradero.

Otras fuentes informativas mexicanas dieron a conocer, además, que el hombre se dedicaba a hacer extorsiones en este sector, y de esta forma intimidaba a sus víctimas cuando se negaban a pagar las ‘cuotas’ exigidas.

Un hombre incendió un vehículo y una motocicleta; fue grabado por la cámara de seguridad de una vivienda ubicada en la Av. de los Océanos, en la colonia Atlanta de Cuautitlán #Izcalli. Logró escapar. pic.twitter.com/albsah64mz — Arturo Contreras (@ArturoOscoy) January 17, 2024

Revelan aterradores audios con los que alias Satanás sigue extorsionando a comerciantes en Bogotá

Los audios amenazantes son enviados a los comerciantes, a quienes les advierten con derramar sangre de inocentes si no ceden a sus intimidaciones y cumplen con las exigencias.

“Aquí te está hablando el hermanito de Satanás. Sí me entendéis mi viejo. O queréis que te haga un derramamiento de sangre, así como el que hice ahí en la esquina. O me respondéis por las buenas o por las malas”, dice uno de los audios que se encuentra en poder de las autoridades y que reveló Noticias RCN.

Las amenazas cada vez son más violentas, ya que hasta han cometido homicidios antes para generar más temor.

“Porque no queremos que pasen este diciembre en luto, ni llorando. Oyeron. Miren lo que le pasó a su vecino. Les hicimos el llamado, no copiaron y mire lo que les pasó, cayeron víctimas inocentes. No esperen pasar por un mal rato o por una desgracia”, dice otro de los audios.

En lo que va del año ocho personas han sido asesinadas en Bogotá por haberse negado a pagar extorsiones. Los comerciantes llevan meses recibiendo amenazas de bombas si no acceden a entregar el dinero que les solicitan.

“O llegas a un acuerdo con nosotros o cerrás, cerrás las puerticas, porque el domingo cuando esté más lleno; los domingos, los sábados cuando tengás más lleno, oíste, voy a lanzar un bombazo que no te voy a dejar a uno vivo, ya vais a ver”, dice otra de las grabaciones.