Indignante: En menos de una semana, joven fue atracado y apuñalado dos veces por el mismo ladrón en Bogotá

La inseguridad es uno de los problemas que más aburre a los habitantes de la ciudad de Bogotá, pues es imposible transitar por las calles de la capital, sin sentir el temor latente de que en cualquier momento se puede presentar un caso de hurto.

Precisamente en la madrugada de este jueves, se dio a conocer a través del medio de comunicación CityTv, una indignante denuncia de un ciudadano que en menos de una semana fue víctima de un doble episodio de robo, en la localidad de Teusaquillo.

El joven relató al programa Noctámbulo, que el pasado 11 de enero salió de su casa, ubicada en el barrio Acevedo Tejada, en la localidad de Teusaquillo, sobre las 5:25 de la mañana, para dirigirse a su trabajo, procedió a pasar el puente peatonal que dirige a la estación de TransMilenio Av. El Dorado, cuando fue abordado por un delincuente, quien no contento con arrebatarle su celular, lo hirió con un arma corto punzante.

Menos de una semana después, también durante la madrugada del pasado miércoles 17 de enero, fue nuevamente abordado en el mismo punto, por el mismo sujeto, que procedió otra vez a hurtarle las pertenencias que llevaba consigo, además de propinarle una nueva herida con arma blanca a la altura del hombro.

El joven relató que en la segunda ocasión algunas personas alcanzaron a presenciar el descarado robo, sin embargo, por miedo a la reacción del delincuente, decidieron huir del lugar. “Después una señora se me acercó y me dijo que tenía un Taser, pero por el mismo miedo a que le hagan un daño, pues no actuó”, fueron las palabras de la víctima, de quien, por seguridad, no se revela la identidad.

El ciudadano teme encontrarse una tercera vez con el sujeto y que esta vez el daño a su integridad sea mayor, o incluso pueda acabar con su vida, “Lo que me preocupa es que esta persona, donde yo me lo vuelva a encontrar, ya me ataca es con sevicia”, advirtió el joven.

Se espera que en los próximos días, con la implementación de la nueva Política de Seguridad anunciada el día de ayer por el alcalde Carlos Fernando Galán, los índices de inseguridad en Bogotá comiencen a descender y los capitalinos puedan empezar a transitar tranquilamente por las calles de su ciudad.

