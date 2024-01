“Cultura de “entretenimiento” traqueta”: Roy Barreras no para de criticar la serie de Sofía Vergara

El excongresista y ahora embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, mostró su descontento con la producción de Netflix que refleja la vida de Griselda Blanco. Si bien la serie aún no se ha estrenado, Barreras desde ya dejó ver su enojo, pues aseguro que este tipo de obras lo único que logra es dejar la imagen del país por el piso, ya que solo hace referencia a la imagen de narco con la que se ha estigmatizado a Colombia.

Cabe recordar que la producción es protagonizada por Sofía Vergara, quien llegó al país para hacer una gira con Netflix sobre la serie en cuestión. “Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior”, comenzó diciendo el excongresista.

Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior.Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia,de superación,hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar 🧵 https://t.co/fGq74D2cbe — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 17, 2024

“Escriben y estrenan narcoseries en las que la imagen de Colombia queda por el piso, ¿Griselda Blanco? ¿Colombia, tierra de sicarios y de cocaina? ¡Esa es la imagen de Colombia que exportan! ¡Destruyen todo esfuerzo de posicionar nuestro país y sus maravillas! Viven de la cultura traqueta y lo celebran”, agregó.

Sin embargo, el exsenador no pasó por alto e hizo mención a la actriz barranquillera, Sofía Vergara, quien se encarga de interpretar a Griselda Blanco, pero no para confrontarla o culparla por la serie, sino que incluso mostró su admiración, pero cuestionó a los creadores de la producción: “El problema no es @SofiaVergara que es una colombiana maravillosa como he dicho muchas veces, el problema es la industria “del entretenimiento” que de manera hipócrita ha cogido a Colombia de “trompo de poner” y se deleitan (y enriquecen) destruyendo la imagen de nuestro país para lavar sus culpas de consumidores y generadores del mercado de las drogas”.

El problema no es @SofiaVergara que es una colombiana maravillosa como he dicho muchas veces , el problema es la industria “del entretenimiento” que de manera hipócrita a cogido a Colombia de “trompo de poner” y se deleitan (y enriquecen) destruyendo la imagen de nuestro país… https://t.co/rdczig8k3y — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 17, 2024

Gustavo Bolívar se sumó a la controversia

Luego de que el embajador se despachara contra la serie de Griselda Blanco, el exsenador Gustavo Bolívar también se sumó a la controversia, pero para defender a los realizadores y cineastas y cuestionar la forma en la que Barreras estaba atacando a la producción.

“Embajador. Narcos, abusadores y corruptos son quienes hacen daño a la imagen del país. Escritores y cineastas solo contamos sus historias” expresó Bolívar en su cuenta de X.

Embajador. Narcos, abusadores y corruptos son quienes hacen daño a la imagen del país. Escritores y cineastas solo contamos sus historias.

¿Cuando publique "nido de ratas" seré culpable de la corrupción y la mala imagen? O la culpa es de narcos corruptos y violentos q han… https://t.co/xo2EpWTPdr — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 17, 2024

No obstante, Barreras siguió con sus críticas a la producción. Tanto que precisó que: “Qué tiene más visibilidad una serie de NETFLIX donde muestran a Colombia como país de mafiosos y sicarios? O una de las tantas campañas publicitarias que intentan mostrar la riqueza cultural y ambiental, la belleza y el potencial de nuestra patria? Desgraciadamente puede más el aparato comercial que vive de estigmatizar a nuestro país ofendiendo a millones de colombianos de bien. Ya! Suelten a Colombia! No más cultura de “entretenimiento” traqueta!”.