“No tiene nada de irregular”: Concejal de Neiva de polémico video de fajos dinero y armas se pronunció

Una nueva polémica ha cobijado al concejal de Neiva, Abel Mendoza Vásquez, por un video en el que aparece dentro de un vehículo presumiendo una gran cantidad de fajas de dinero y armas.

Pero esta no es la primera polémica que protagoniza el concejal, pues en un caso, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, a mitad del año 2022, lo acusó por supuestamente haber falsificado su firma y realizado negocios turbios para ganar 200 millones de pesos.

“Los hechos se habrían presentado hace un año, cuando esta persona aún estaba vinculada a la administración municipal, en la Dirección de Justicia. Valiéndose de esa condición realizó la compraventa del bien identificado con matrícula catastral por valor de 200 millones de pesos, dinero que según las personas que compraron la propiedad, se la entregaron a él personalmente en la Notaría Quinta con la firma de la escritura pública”, indicó Muñoz en su entonces.

Además, lo acusó también de promover la ocupación ilegal de un predio que estaba ubicado en el corregimiento El Caguán, en el sur de Neiva.

Video con dinero en efectivo y armas

El video fue compartido en redes sociales por un medio digital, en el que se observa al concejal, que obtuvo más votos en Neiva, ir de copiloto en un vehículo y mostrar al momento que lo empezaron a grabar fajos de billetes y también armas.

El partido Alianza Social Independiente, al que pertenece el concejal, indicó que no tenían conocimiento del video y que investigarán para esclarecer el video que protagonizó el hombre, además remitirán el caso a los entes de veeduría si así es requerido.

Concejal se pronunció sobre video

El mismo medio digital entrevistó al concejal que se pronunció sobre esta polémica. “Quiero dejarles muy claro a todo que cualquier ciudadano es sujeto de una denuncia y lo pueden hacer, a través de redes sociales o publico como lo he hecho. Yo siempre he sido empresario, he generado empleo, he vivido en China, he hecho empresa en esta ciudad”, comenzó diciendo el concejal, aparentemente evadiendo la pregunta principal relacionada con el video.

Los periodistas siguieron insistiendo al sujeto para que se refiriera al video. “Este video es de hace ocho años, cuando me dedicaba al tema empresarial y mis viajes, no tiene nada irregular, es un video viejo, actualmente soy concejal de Neiva. Se hace publico ahora porque antes no era concejal, antes no había realizado ninguna denuncia, pero actualmente lo hice”, continuó diciendo el concejal Abel Mendoza Vásquez.

“Uno puede transportar 30 millones de pesos en su vehículo siempre y cuando lo pueda justificar, eso dice la norma. Como empresario siempre he sido muy prudente con mis cosas, pero Neiva es muy pequeño y uno está expuesto a esto. Esto pudo haber sucedido, en algún momento se me perdió un teléfono, pudo haber sido de ahí”.

En su intervención, Mendoza indicó que el ataque cibernético pudo haber sido provocado por todas las denuncias que él ha hecho y seguirá haciendo contra la administración anterior, “que desfalcó a Neiva”.