A comer huevo: Compradores sorprendidos por precios baratos de cubetas, Fenavi explicó la razón

En la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que el huevo (78,1%) es el principal producto alimenticio más adquirido por los hogares de Colombia, seguido de; arroz para seco (74,1%), el pan (69,9 %), la carne de res sin hueso (67,2%) y los tomates (65,5%).

A pesar de que esta entidad reportó que el mes de septiembre de 2023 el precio de los huevos subió un 9,25% respecto al mismo periodo del 2022, recientemente su precio ha estado con tendencia a la baja.

En redes sociales, compradores han manifestado su sorpresa y alegría de ver como una cubeta de huevos, bien sea de cualquier tamaño, está más económica que otros días.

Ante esta noticia, el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno explicó que se debe al aumento de oferta y demanda respecto a años anteriores. “Este fenómeno no lo veíamos desde antes de abril de 2021, cuando tuvimos los bloqueos y se disminuyó la producción de huevos en casi mil millones de huevos. Solo hasta este 2024 estamos logrando recuperar esa producción que teníamos antes”, explicó en entrevista con Blu Radio.

Y agregó que “la reducción de los precios es consecuencia de las vacaciones, cierres de colegios y principalmente por el cierre del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”.

Moreno indicó también que la disminución del precio se verá reflejada inicialmente en el tipo A y “el cual empiezan a poner las gallinas en la primera etapa de producción”.

Te puede interesar: Distrito ya tiene definida la fecha del próximo Día sin Carro y sin Moto: qué no lo coja por sorpresa

Las cifras de la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola reflejan que la producción de este alimento pasó de 14.606 millones (2018) a 16.250 millones en 2022.

Los beneficios para la salud al comer huevo

Según la académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Lissette Duarte, “los huevos son una fuente de proteínas de alta calidad, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Además, los huevos son ricos en vitaminas y minerales importantes, incluyendo vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina E, hierro, zinc, selenio y colina, un nutriente importante para la función cerebral, la salud del hígado y el desarrollo fetal durante el embarazo”.

Por su parte, el director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Rodrigo Valenzuela, coincide y recomienda que “una persona perfectamente puede comer un huevo diario. La indicación que nosotros damos es que no lo coma frito, que lo coma cocido en agua, en ensaladas o en el pan, pero no abusar de la fritura, ese es el problema que a veces tiene”. Enfatiza, asimismo, que debe comerse completo, ya que comer solo la clara, por ejemplo, “es un profundo error. En su conjunto, es un alimento nutritivo y todos los estudios han demostrado que no aumenta la enfermedad cardiovascular”.