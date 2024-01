¿Podrán contraer matrimonio en la iglesia? Esto es lo que dijo el Papa Francisco sobre las relaciones del mismo sexo

El Papa Francisco, cuyo nombre real es Jorge Mario Bergoglio, es el líder de la Iglesia Católica y el primer Papa latinoamericano en la historia. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1936 y fue ordenado sacerdote en 1969. Desde entonces ha tenido una carrera impresionante en la Iglesia Católica, llegando a ser Arzobispo de Buenos Aires y luego Cardenal.

En 2013, el Papa Benedicto XVI renunció al papado y el Cardenal Bergoglio fue elegido como su sucesor. Desde entonces, ha sido conocido por su humildad, su compromiso con los pobres y su postura progresista en temas como el cambio climático y los derechos LGBTQ+.

Bajo el liderazgo del Papa Francisco, la Iglesia Católica ha tomado medidas para abordar la crisis de abuso sexual que ha afectado a la institución durante décadas. También ha promovido la inclusión de las mujeres en roles de liderazgo dentro de la Iglesia y ha hablado abiertamente sobre temas políticos como la inmigración y la justicia social.

Durante una entrevista el domingo con un programa de televisión italiano, Francisco insistió que “el Señor bendice a todos”. Pero reconoció la impresionante oposición que su decisión ha provocado. Los obispos africanos se han unido en un rechazo que ha llegado a todos los rincones del continente a implementar la declaración del Vaticano y obispos del este de Europa, América Latina y otras partes también han manifestado su oposición.

La declaración del 18 de diciembre del Vaticano reformuló la enseñanza tradicional de la Iglesia de que el matrimonio es una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. Pero permitió a los sacerdotes ofrecer bendiciones espontáneas y no litúrgicas a parejas de personas del mismo sexo que buscan la gracia de Dios en sus vidas. Sin embargo, ese tipo de bendiciones no deben confundirse con los ritos y rituales de una boda.

“Algunas veces, las decisiones no son aceptadas”, comentó. “Pero en la mayoría de los casos, cuando no aceptas una decisión, es porque no la entiendes”, finalizó el reconocido pontífice.