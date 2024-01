El país cuenta con una gran cantidad de universidades públicas y privadas, lo que significa que hay opciones para todos los presupuestos. Además, dependiendo la carrera que usted elija puede tener un cambio significativo en su vida profesional y laboral.

Otra razón para estudiar en Colombia son las oportunidades laborales. El país está experimentando un crecimiento económico significativo, lo que significa que hay una gran demanda de profesionales altamente capacitados. Y si es extranjero, ¡no se preocupe! Colombia está abierta a la diversidad cultural y valoran mucho el conocimiento de todo tipo.

Aparte de conocer los beneficios que podría obtener con la educación superior, es importante tener en cuenta que no todas las carreras se encuentran bien remuneradas en el país. De hecho, existe una realidad muy dura detrás de graduarse la universidad y es que tantos esfuerzos pueden terminar en frustración por lo complicado que está el mercado laboral. Pues ciertas profesiones ya no tienen tanta demanda y otras tienen tanta competencia que los salarios son muy bajos por lo que no compensan en absoluto el dinero y tiempo invertido en la universidad.

[ “Siempre me ponen más” Carolina Gómez reveló cuántos años tiene en realidad ]

Estas son las carreras menos recomendables para estudiar en Colombia este 2024

Estas son las carreras que son poco recomendables por lo difíciles que son para encontrar trabajo y el poco salario que obtienen en Colombia:

[ “¿Era publicidad?”: tildan de falsa la relación de Jhonny Rivera por un detalle en su nuevo tema ]

Estas son las carreras menos recomendables para estudiar en Colombia este 2024 (Graciela López/Graciela López)

1. Trabajo social: Estos profesionales tienen que trabajar muchas horas y realizar trabajos bastante duros que no generan buenos beneficios económicos.

2. Psicología: los salarios en Colombia no son para nada acordes a la importancia y la labor de esta profesión.

3. Artes y Música: es una profesión con una gran cantidad de competencia, con pocas oportunidades y sueldos bajos, a menos que consiga fama con su trabajo.

4. Ciencias sociales y Humanidades: Estos temas y competencias están muy infravalorados en el mercado laboral.

5. Comunicación Social y Periodismo: Es un rubro muy competitivo y el salario es muy bajo, sobre todo en los primeros años de experiencia.