“Me pagaron la robada de la vida”: Polo Polo contó como fue víctima de los ladrones en Italia

En medio de sus vacaciones por Europa, el representante a la Cámara por una curul afro, Miguel Polo Polo, fue víctima de robo en Roma, Italia.

Por medio de un video compartido en su cuenta de Tiktok, narró como sucedieron los hechos que también involucró a dos de sus asesores en el Congreso.

Polo Polo empezó contextualizando que se encontraba en esta ciudad para visitar a una tía y primos que hace 25 años no veía y allí vio por primera vez la calidez de las personas. Recibimiento que generó una confianza en él. “Al estar en el primer mundo, uno cree que todo es perfecto, que no hay delincuencia. Todos viven bien. Todos viven felices. Y me equivoqué”.

En medio de su viaje, relató que una noche salió junto con sus trabajadores a “unos drinks, unos cócteles. Nos fuimos al centro de Roma a un lugar que nos recomendaron. Cuando nosotros estamos saliendo, se nos acerca una persona negra, superalta, parecía de África, y hablaba español. Nos saludó, ‘¡Hey, mis hermanos negros! ¿Cómo están?’. Y yo no reaccioné mal, sino bien. Él se ofreció a acompañarnos en el camino para buscar transporte y no vimos nada de malo en eso”, aseguró mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto de regreso a Colombia.

Sin embargo, el representante dijo que no sabe en que momento, “se acercaron otras dos personas amigos de él. Sin darnos cuenta, no sé qué le echan a mi asesor y lo drogan; escopolamina, burundanga. No solo pasa en Colombia. Él no estaba en sus cabales, se caía, no reaccionaba. En ese momento, uno de los negros me intenta agarrar el Apple Watch y forcejeé, le dije ¡oye qué te pasa! ¿Porqué me vas a robar? Y quedé así con las raspadas. El tipo se va y no sé qué pasa con los otros dos”, contó con momentos de rabia al recordar el hurto.

Una vez los delincuentes escapan, indicó, se percata que no tenía su billetera “donde había 400 euros en efectivo, tarjetas de crédito, la tarjeta con la que entro al Congreso, mi libreta militar, mis documentos, todo”.

Pero la preocupación se volcó hacia el estado de salud de su asesor, pues estaba herido. “A mi asesora le robaron una cadena de oro y a mi asesor un reloj de tres millones de pesos. Entre otras cosas, mi asesor se cayó y se partió la barba y empezó a sangrar”.

El representante cuenta que tomaron un transporte y cuando llegaron a su lugar de estadía se percató que había perdido más dinero. “Cuando llegamos a la casa, empiezo a recibir notificaciones de que se estaba utilizando una de mis tarjetas de crédito. Gastaron 1.400.000 en pequeñas transacciones. Llame a uno de mis asesores en Colombia para que me ayudara y gracias a Dios bloquearon todas las tarjetas”.

Finalmente, señaló que “esto nos deja de lección que Europa a pesar de que es el primer mundo, también roban”.

