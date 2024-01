Petro sancionó la Ley ‘Chao marcas de gobierno’, ¿cómo funciona y cuándo entra en vigencia?

El pasado viernes 5 de enero fue sancionada la Ley 2345 de 2023, también conocida como ley ‘Chao marcas de gobierno’, una medida con la que se busca disminuir la inversión de gasto público en publicidad cada cuatro años, eliminando las marcas de gobierno a nivel general en el país. La medida aplicaría para alcaldes, gobernadores y presidentes.

Con la implementación de esta medida, ninguno de los mandatarios podrá crear logos, publicidad o cualquier tipo de material que tenga como objetivo identificar su administración, ahorrándole al país un estimado de $2 billones de pesos anuales.

La nueva norma pretende no solo ahorrarle al estado un monto significativo de dinero en gastos de publicidad, sino unificar la imagen de las diferentes entidades que cubren “las regiones, los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las regiones administrativas y de planificación”.

Mediante la sanción de esta ley, se espera que a partir de este año y desde el momento de su posesión, sean los nuevos alcaldes y gobernadores los primeros en acogerse a la medida, realizando la construcción de identidades visuales neutrales y que no hagan ningún tipo de apología a posturas políticas o religiosas. Cabe destacar que esta Ley también regirá para otros organismos de control como ministerios, Fuerzas Militares, Procuraduría, Fiscalía y Congreso.

¿Cuándo entra en vigencia la Ley ‘Chao marcas de gobierno’?

Pese a haber sido sancionada el pasado viernes, al parecer la nueva norma no podría entrar en vigencia aún, esto a causa de que continúa sin ser publicada en el diario oficial. Así lo indicó congresista del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, por medio de un mensaje en su cuenta oficial de X, asegurando que, aunque la ley cuente ya con la sanción aprobada con fecha del 30 de diciembre, no puede ser aplicada de manera oficial hasta no ser publicada.

“El viernes 5 de enero conocimos la sanción presidencial de #ChaoMarcas del 30 de diciembre… pero aún no ha sido publicada en el diario oficial”, Fueron las palabras de a congresista, teniendo en cuenta que la última edición publicada del diario oficial, tiene fecha del pasado 24 de diciembre de 2023.

