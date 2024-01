“No tengo tranquilidad”: Alejandra Murgas, periodista de Noticias Caracol, denunció acoso sexual por parte de un exmilitar

‘Noticias Caracol’ es uno de los medios informativos más reconocidos en el país, pues a diario se encarga de brindar a los televidentes los principales hechos que suceden en diversos lugares del país. Pero, quienes están detrás de la noticia es su equipo de presentadores, quienes pasaron de informar a ser víctimas. Pues, recientemente Alejandra Murgas, periodista de Noticias Caracol, denunció acoso sexual por parte de un exmilitar.

Se trata de la periodista Alejandra Murgas, quien ha logrado destacarse en el informativo desde hace varios años, luego de su llegada a la capital colombiana tras ser parte del equipo en Barranquilla. En medio de su trabajo, la presentadora comenzó a recibir todo tipo de detalles por parte de este hombre, situación que comenzó a ser bastante extraña para la presentadora, motivo por el cual el personal de seguridad dio como negativa el acceso a más regalos de este tipo. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el hombre comenzara a frecuentar las instalaciones de Caracol televisión: “Decía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le pedía que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera”, agregó Alejandra.

De acuerdo con la información compartida por el noticiero y según los detalles entregados a la presentadora, se trata de Alfredro Navas Galvis, quien diariamente recorre las calles aledañas al medio de comunicación, compartiendo así los registros del hombre a las altas horas de la noche y la madrugada otorgados por las cámaras de seguridad con las que cuenta Caracol televisión. En medio de estas se ve al exmilitar tomando café, con flores, hablando por teléfono e incluso durmiendo en este espacio.

“Básicamente, estoy a punto de cumplir 5 meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, para mí este es un evidente acoso desde el momento que yo tengo que cambiar mi rutina, ya no puedo salir por la entrada normal, ya no tengo tranquilidad a la hora de llegar al canal”, indicó Murgas. Asimismo, reiteró que hace pocos meses viajó a un cubrimiento en Barranquilla por las eliminatorias en donde el hombre también se hizo presente en este evento en uno de los puntos donde se encontraban trasmitiendo.

La periodista aseguró que interpuso la demanda por acoso sexual y constreñimiento, sin embargo, en menos de 24 horas esta fue archivada. Posteriormente, abriendo la denuncia por constreñimiento, pero el fiscal encargado para el día de la audiencia no se presentó: “Por supuesto no he visto desde el punto de vista de las autoridades un respaldo como una espera que tengan las mujeres, en un caso de estos, en el que se sientan expuestas, muchas veces me he sentido que lo han minimizado de muchas maneras desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia acudiendo a un sin número de excusas”. Cabe resaltar que Murgas no ha sido la única acosada por este hombre, pues también se mencionan a figuras como Lucía Fernanda Yañez y también la reportera Katrina Melguizovski, a quien este hombre siguió desde su ruta de TransMilenio hasta Caracol televisión.