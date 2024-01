Nada que se arreglan las fallas, director de la DIAN no ha dado fecha para que la página vuelva a funcionar correctamente

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, se pronunció ante las quejas que han presentado la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) que asegura ya se cumplen casi dos meses de fallas en las plataformas digitales de la DIAN, las cuales dificultan el registro de las mercancías y han llevado a perdidas de hasta 50.000 millones de pesos diarios.

Le puede interesar: Esta es la razón por la que la Dian está cerrando temporalmente varios almacenes en Colombia

Ante la situación, Reyes aseguró en la WRadio que, en efecto, se siguen presentando fallas, sin embargo, esto tiene que ver con algunos ajustes a las plataformas digitales de la entidad que “sí o sí se tiene que dar porque como lo he mencionado en ocasiones pasadas, permitir el contrabando descarado a través de las fallas de esta plataforma, pues no es una opción y no nos vamos a esperar años para solucionarla”, indicó el director de la DIAN.

Le puede interesar: Dian cerró almacén Olímpica en Bogotá y Petro les aconseja que: “paguen los impuestos”

No obstante, ante las insistencias de la FITAC sobre las fechas en las que se podrían arreglar los problemas, no el Gobierno Nacional ni el director de la Dian dieron a conocer estas fechas.

Le puede interesar: Dian entregará millonario ‘regalito’ a colombianos que piden este documento en sus transacciones

De igual manera, FITAC aseguró que son los consumidores finales los que están teniendo que asumir las consecuencias de estas demoras que se están viendo reflejadas en los “altísimos sobrecostos representados en bodegajes, costos por las demoras en la devolución de contenedores vacíos, costos por ‘stand by’ de los transportadores terrestres de carga por carretera, entre otros, sin contar las demandas de orden contractual por los incumplimientos en el despacho de materias primas, insumos y bienes de consumo que infortunadamente y por razones no atribuibles a los empresarios, no pudieron ser entregados a tiempo, en una época de tan alta importancia como diciembre”.