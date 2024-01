Almacenes Olímpica le respondió al presidente Petro tras la petición de pagar impuestos por el cierre de un local

Luego de que se conociera que la DIAN cerró un local de almacenes Olímpica por, al parecer, haber encontrado fallas en su sistema, la entidad se encuentra en una operación de revisión de establecimientos de comercio para hacer las inspecciones correspondientes de facturación física y electrónica.

Cabe recordar que la autoridad tributaria había cerrado por estas mismas razones a un local del Éxito en el Centro Comercial Unicentro, tras un operativo en el que ha venido imponiendo sanciones relacionadas con irregularidades en los procesos tributarios de algunos negocios.

En cuanto al cierre del almacén de Olímpica, la noticia fue compartida por redes sociales, frente a la cual el presidente Petro reaccionó escribiendo en su cuenta de X: “Por favor, paguen impuestos”.

Por favor paguen los impuestos... https://t.co/vS92z8Uyi5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024

Como era de esperarse, la cadena de almacenes no tardo en emitir un comunicado aclarando que la sanción no tenía nada que ver con la evasión de impuestos o de faltas en sus obligaciones tributarias e indicó que: “El procedimiento desarrollado por la Dian corresponde a una diligencia relacionada con el aparente incumplimiento por parte de la compañía en los procedimientos de facturación electrónica, y no a algún tipo de falta en el pago de las obligaciones tributarias u otro tipo de procedimiento”.

Sin embargo, frente a la acusación de no haber diligenciado de forma eficiente el sistema de facturación, Olímipica señaló que no está de acuerdo con tal acusación, pero que de igual manera la acata.

“Olímpica, de manera respetuosa, acata la decisión de la autoridad, pero no la comparte, pues ha aplicado siempre toda la regulación existente para el proceso de facturación electrónica, tal como en los procedimientos previos a esta decisión lo demostró”, se lee en el comunicado.