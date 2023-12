De la Espriella sugirió que deberían volver los duelos y dio el nombre de los “mamertos” a los que enfrentaría

El reconocido abogado Abelardo de la Espriella, arremetió recientemente contra sus detractores, en una entrevista que ha dado de que hablar en las redes sociales. Fue tal el fervor de la conversación, que el monteriano dio el nombre de los que él considera ‘mamertos’, con los que se enfrentaría un duelo; mecanismo de solución de conflictos que según sus palabras debería volver a utilizarse. ¿A quiénes mencionó?

El jurista, que semanas atrás afirmó en el programa ‘Dennúdate con Eva’, tener una pelea casada con el exfiscal Eduardo Montealegre , fue el invitado especial en la más reciente edición del videopódcast ‘El Mondaciero’, en dónde reveló sin pelos en la lengua el nombre de los personajes de la vida política con los que tiene ganas de enfrentarse en un duelo cara a cara, bien sea haciendo uso de las armas, o a mano limpia:

“Yo no como si no comida de sal, no le como cuento a nadie. (...) Todos esos tipos, el ‘Matarife’ Mendoza, Gustavo Bolívar, toda esa ‘sarna’ asquerosa son ‘guapos’ de teclado. (...) A mí me gustaría decirle al ‘mamerto’ que más me odia a mí: “ponga sitio y hora y preséntese usted conmigo y me dice lo que me tenga que decir de frente como un varón”, manifestó De la Espriella.

“Si no quiere tirar ‘muñeca’ escoja las armas. (...) Yo la verdad que lamento mucho que la época de los duelos, que era un mecanismo alterno de solución de conflictos, haya pasado. (...) Son unos cobardes y ‘maricones’ que son ‘guapos’ con redes”, añadió.

