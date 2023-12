¿Con una tusa encima? Haga esta oración a San Cipriano para recuperar su amor

Las personas que creen en la astrología dicen que se han presentado épocas en el año en el que las personas se alejan de sus parejas por lo pesadas que son las energías en esos tiempos o por la forma en la que se “alinean los planetas”, por lo que recomiendan a las personas que pierden a sus amores rezarle a un santo que seguro cumple el milagro.

Oración a San Cipriano

San Cipriano, bendito entre los santos, suplico tu favor. Haz que (nombre de la persona) sienta que me necesita cerca, que no pueda soportar mi ausencia y me llame.

Haz que mi teléfono suene y que pueda escuchar la voz de (nombre de la persona) al otro lado. San Cipriano, todopoderoso benefactor, concédeme este simple deseo, escuchar la suave voz de (nombre de la persona) Y poder sentirla, disfrutarla y adorarla una vez más.

San Cipriano, convence a (nombre de la persona) para que me llame, esté donde esté y en este mismo momento. Haz que marque mi teléfono porque desea escucharme y reír o llorar junto a mí.

¿Quién era San Cipriano?

El santo San Cipriano fue un obispo y escritor de la iglesia Católica, nació en el año 200 después de Cristo, en Cartago, África del Norte y falleció en el 258 después de Cristo.

La Enciclopedia Británica indicó que San Cipriano se convirtió al cristianismo luego de una vida ‘pagana’ y en el año 249 fue nombrado