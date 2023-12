“Siempre me da risa”: Hija del Presidente Gustavo Petro, respondió como maneja las críticas a su familia

El Presidente Gustavo Petro desde su momento de su posesión ha recibido muchas críticas y uno de los eventos más polémicos de dichas críticas fue durante un partido en el Estado Metropolitano, los asistentes gritaron “Fuera, Petro” gritos provocados, al parecer, por la presencia de Antonella Petro en el estadio. Durante las fechas de cuadrangulares, los hechos se repitieron durante el partido de Medellín contra Atlético Nacional y muchos otros encuentros deportivos.

Una de las defensoras más constantes del presidente es su hija Andrea Petro, economista y especialista en comercio internacional. Por medio de Twitter, ella ha defendido a su padre de muchos ataques, pero recientemente reveló como logra lidiar con las críticas que recibe su padre y su familia. La economista respondió: “No se leen los comentarios, no se presta atención. No miramos (los comentarios) a veces da rabia, ofende, pero para qué darles gusto”.

Sobre cuando le hacen amenazas sobre atentar contra la vida y seguridad de su familia, afirmó que gestiona con un proceso formal de denuncia para, “siempre lo hago con humor, siempre me da risa, no me tomo las cosas tan en serio y cuando son amenazas se hace la denuncia respectiva”, afirmó.

Algunos hinchas del Junior apoyaron Petro

El hincha del equipo ‘tiburón’ indicó a la cámara: “hoy nadie gritó fuera Petro, hoy estamos los pobres” y pese a que algunos estuvieron de acuerdo con sus palabras, muchos en Twitter expresaron su desacuerdo con este hincha y le devolvieron el comentario con unos más hirientes.

Dice el hincha en Barranquilla:



" hoy nadie gritó fuera petro, hoy estamos los pobres" pic.twitter.com/UYchBC647m — Lau (@Laucamkilla) November 20, 2023

Algunas de las reacciones al video, fueron agresivas diciendo: “Y es que los pobres si son pobres, ¿qué hacen gastando plata en entradas al estadio?”, mientras otros recordaban lo sucedido en el estadio Atanasio Girardot, en donde los gritos en contra del presidente se repitieron: