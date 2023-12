“Mamolas”: Gustavo Petro responde a quienes dicen que la próxima presidencia será de derecha por su culpa

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro desarrolló parte de su agenda en Ibagué, donde realizó una intervención que encendió la polémica. El mandatario cuestionó a quienes dicen que por los desaciertos de Gobierno, en los próximos años Colombia tendrá en el poder a la ultraderecha.

Durante la clausura del año en el ámbito solidario y la presentación de la agenda social cooperativa en la ciudad de Tolima, el líder colombiano pronunció un discurso motivador.“el pueblo no se rinde carajo”, al afirmar que no llegará un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho su administración del Pacto Histórico.

De igual forma, el líder del país reiteró que su administración no llevará a cabo prácticas de espionaje ni encarcelará a miembros de la oposición. No obstante, las autoridades aún están investigando el escándalo de las escuchas ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, quien es cercana a Petro.

“El pueblo tiene que correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición, a la cárcel no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento, es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo”, manifestó Petro.

Además, agregó que: “Aquí no llegamos por una moda, aquí llegamos para iniciar una era, una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país, el país de la belleza, una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular, de un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano, a toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar, en este el país de la belleza”, concuyó.