¿Un nuevo parque acuático en Bogotá? Este será la renovación del Cici Aquapark en el 2024

Cici Aquapark fue uno de los parques acuáticos más populares de Bogotá. Ofrecía una amplia variedad de atracciones para todas las edades. Desde emocionantes toboganes y piscinas de olas hasta áreas especiales para niños pequeños.

Pero eso no era todo, Cici Aquapark también contaba con áreas de descanso y restaurantes donde se podía disfrutar de deliciosas comidas y bebidas. Además, el parque estaba cubierto y tenía paisajes naturales, lo que lo convertía en un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de un día soleado en la piscina.

Sin embargo, un día del año 2016, este establecimiento fue clausurado por un supuesto mantenimiento y, hasta el día de hoy permanece cerrado. Han surgido miles de rumores en torno a este misterioso caso, pero nadie conoce con certeza qué sucedió en realidad. La versión extraoficial dice que tuvo que ver con Manuel Javier Arévalo, un usuario que murió ahogado en una piscina de olas del parque.

“Estamos trabajando para darles la mejor experiencia a nuestros usuarios. Por eso no estaremos abriendo al público”, fue el último mensaje que se conoció del lugar en las redes sociales.

Pese a las demandas que tuvo el controversial parque que se encuentra ubicado en los predios de El Salitre en el noroccidente de la ciudad. El emblemático parque acuático no ha sido demolido y se espera que tenga una remodelación para el 2024.

Además, desde las adecuaciones por las que cerró en 2016, “se replanteó el tipo de negocio que debe quedar dentro de la misma estructura”. Según el gerente, en agosto próximo iniciará la fase de preconstrucción para el nuevo proyecto.

‘’se espera que la construcción se inicie antes de que termine el año o, por tarde, en los primeros meses del 2024′', según fuentes del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Asimismo indican que ‘’no se ha decidido qué atracciones tendrá este terreno. No obstante, Néstor Bermúdez, gerente y director general de la concesión Parque Salitre, explica que no hay posibilidad de que vuelva a ser un parque acuático por los altos costos que genera la climatización y el tratamiento del agua’'.