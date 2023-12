”Vi al muerte llegar”, Aída Morales narró el difícil momento de perder a su bebé

Aída Morales es una actriz reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana por su participación en destacadas producciones como ‘El man es Germán’, ‘Dejémonos de Vargas’, ‘El último matrimonio feliz’, ' A corazón abierto’, ‘Paraíso travel’, entre otras, incluso, fue uno de las famosas que hizo parte del reality de cocina más importante de Colombia, ‘MasterChef Celebrity’, donde dejó ver un poco de su personalidad y dotes culinarios.

La tolimense es muy reservada en redes sociales con lo que respecta a su vida privada, por lo que en una reciente entrevista, abrió su corazón y sorprendió al revelar detalles de su relación sentimental con un hombre mucho menor que ella y de uno de los momentos más difíciles que ha tenido que vivir al perder a su hijo.

Su pequeño nació con Síndrome de Down, dejó saber en Bravíssimo, donde contó: “Eso no tiene nombre, fue el primer hijo y lo más deseado, vino muy enfermo. Nació con síndrome de down inexplicablemente porque éramos muy jóvenes cuando lo tuvimos. Tenía un virus en su cuerpo que se lo llevó en dos meses y medio, pero en ese tiempo nos llenó de vida y me dejó las fuerzas para seguir buscando ser mamá y me regaló a mi hija. Es un ángel”.

Lea también: “No ha sido nada fácil”: Aida Morales revela cómo es su relación con un hombre menor que ella

Manifestando que aún su hijo está presente en su vida, la actriz acotó que pasaron muchos años en los que aún le costaba hablar del tema, puesto que no entendía los motivos por los que la vida la llevó a convertirse en madre y perder a su hijo tan pronto y sobretodo, entender el por qué venía tan enfermo, se lo cuestionó por mucho tiempo.

“En el momento no fue fácil y yo creí que iba a perder la cabeza, no entendía, me peleé con Dios, estaba muy enojada con él. No entendía si había sido tan planeado, por qué llegaba y se iba tan pronto. Él murió en mis brazos, vi la muerte llegar y ese momento no se lo deseo a nadie”, comentó Morales.

Le puede interesar: “Debe oler sabroso”: Aída Morales, exparticipante de MasterChef, es centro de criticas por ‘cochina’