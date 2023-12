Mujer encontrada muerta en Cauca: ¿Es un feminicidio lo de Esther Dayana Dimey Muñoz?

Esther Dayana Dimey Muñoz era una joven de Popayán que desde la noche del 25 de septiembre estaba desaparecida y el pasado 4 de diciembre las autoridades confirmaron que encontraron su cuerpo semienterrado en una zona rural del Tambo, Cauca, en avanzado estado de descomposición.

La noche que salió de su casa dijo que iría a una cita con un hombre que conoció en redes sociales. No dijo su nombre, pero aseguró que la cita era en un restaurante. Entonces, se subió a un carro particular que la llevaría a su destino y no se supo más de ella.

Su familia y la Secretaría de la Mujer del Cauca piden celeridad en el caso para encontrar al responsable de la muerte de esta mujer de tan solo 22años. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado en que condiciones se presentó su fallecimiento: si se trató de un robo, un feminicidio o alguna otra causa. De hecho, no se descarta que una organización ilegal esté involucrada en el caso.

El director de la seccional de Fiscalías del Cauca dijo para la emisora local Radio Súper que el cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal y ahí determinarán en los próximos días qué le sucedió.

Gloria del Pilar Cardona, docente, investigadora de MinCiencia en temas de género y parte del programa de la Fundación Avon para la Mujer, llamado: ‘Por mí, por ti, por los dos’, en conversación con Publimetro aseguró que todos los asesinatos de mujeres deberían ser tratados en un principio por las autoridades como feminicidio y luego ser descartadas en caso de no aplicar este concepto. “En Colombia cualquier muerte de mujer debería tratarse primero como sospecha de feminicidio y luego se establece si realmente cumple”, indicó.