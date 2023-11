¿Cómo va el proceso por la masacre de El Aro en la que Mancuso salpicó a Álvaro Uribe Vélez?

Álvaro Uribe Vélez pasó de ser el político más popular de su época, a convertirse en uno de los hombres más cuestionados en Colombia. Esta vez el expresidente declaró de manera libre ante la Fiscalía General de la Nación, tras unas declaraciones realizadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Uribe Vélez “siempre supo sobre la Masacre del Aro” mientras fue gobernador de Antioquia. En ese sentido, también salió a flote el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo (febrero 1998), quien había alertado sobre la presencia paramilitar.

Es clave mencionar que la masacre en cuestión dejó 16 campesinos torturados y ejecutados a manos de hombres paramilitares, quienes también desplazaron cerca de 1.000 pobladores de esta zona en Ituango.

Esta masacre se declaró como un delito de lesa humanidad. Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia venía adelantando un proceso sobre la masacre de El Aro, donde se indaga la responsabilidad de Uribe Vélez por acción u omisión durante su gestión como Gobernador. Sin embargo, el expediente pasó a manos de la Fiscalía en 2020, por lo que será el ente acusador quien determine el futuro del proceso. Lo cierto es que detrás de este largo proceso judicial se encuentran las víctimas. Aquellas que claman verdad y reparación.

¿Por qué un personaje oscuro como Mancuso tiene rindiendo cuentas a un expresidente?

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó en su Jurisdicción al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, en calidad de posible responsable por actos de macrocriminalidad.

Por tal razón, en una de las audiencias realizadas en ese tribunal, Mancuso aseguró que “Uribe, junto con Pedro Juan Moreno, su entonces secretario de gobierno del departamento, y los militares de la IV Brigada participaron de la planeación de la masacre del corregimiento de El Aro, una incursión paramilitar que se llevó a cabo en Ituango, Antioquia, entre el 22 y el 26 de octubre de 1997. Allí fueron asesinados 15 campesinos”.

El exparamilitar también declaró que se reunió con el expresidente Uribe en su finca y que Pedro Moreno, de parte del gobernador, pidió que se cometiera la masacre de El Aro.

“En El Aro yo estuve, previo al Aro, porque El Aro se iba a hacer desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva, allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas (…) fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, aseguró Mancuso.

Tras las contundentes declaraciones, Uribe envío una carta a la JEP donde manifestó que el exparamilitar se contradice en sus declaraciones.

¿Qué dijo Álvaro Uribe tras declarar ante la Fiscalía?

Uribe Vélez, tras haber solicitado el recurso de declaración libre, se dirigió hasta el Búnker de la Fiscalía en Bogotá para adelantar la diligencia que inició sobre las 9 de la mañana del 27 de noviembre de 2023. Allí el exmandatario habló por cerca de 3 horas y se retiró sobre las 12 del medio día.

Una vez concluyó la cita, Álvaro Uribe citó a los periodistas de los diferentes medios de comunicación para entregar un balance y salir en su defensa. Durante la rueda de prensa, el exmandatario proyectó una serie de documentos con los que pretendía demostrar lo que ha venido manifestando con insistencia. Negó por completo su supuesta participación en El Aro. De hecho, aprovechó la oportunidad para ‘despacharse’ contra la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Sin ninguna verificación me afecta (la JEP), en principio, reputacionalmente. He creído que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo, darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra, en esa fabricación de infamias, para que me pongan preso. Ese es el único objetivo de la traída de ese bandido a Colombia”, reveló Uribe.

El expresidente aseguró que jamás se reunió con paramilitares. Además, enumeró varios sujetos que extraditó a Estados Unidos bajo su administración. Explicó que todo esto se trata de una estrategia en su contra, por lo que recordó una advertencia que le hizo su esposa ante esas decisiones: «se van a vengar toda la vida».

Frente al caso del asesinato de José María Ovalle, Uribe dijo que nunca existió ninguna reunión con él antes del perpetuarse el crimen.

“Es una falta de seriedad decir que al doctor Jesús María Ovalle lo asesinaron días antes de reunirse conmigo. La última vez que nos reunimos fue en 1996 (…) él estuvo conmigo fue como 14 meses antes”.

Uribe insistió en las supuestas contradicciones de Salvatore Mancuso. Según reveló, Mancuso le dijo que “del asesinato de José María Valle yo no supe nada porque eso lo hizo Castaño”.

Críticas al proceso, ¿qué papel juega la Fiscalía en el caso?

El abogado Miguel Ángel del Río, uno de los personajes que ha seguido de cerca este caso, mostró su descontento tras la versión que rindió el expresidente. En primer lugar, alegó que dicha diligencia “no contó con las garantías” suficientes.

Según del Río, supuestamente habría un entramado al interior de la Fiscalía para beneficiar al Uribe Vélez.

“No confiamos en este despacho, porque valga la pena decir quien maneja esta investigación, es el fiscal tercero delegado ante la Corte Javier Cárdenas, quien solicitó la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe con los hechos jurídicamente relevantes. Lo anterior significa que este ejercicio está destinado a seguramente salir rápidamente en favor de Uribe. El afán y la urgencia que tienen está relacionada con que se acaba esta administración de impunidad y quieren seguramente cerrar todos los casos, como el de Pizano. Pero no creo que les alcance el tiempo”, aseguró Miguel Ángel del Río.

Además, indicó que lo dicho por el expresidente no era lo esperado. Incluso lo tildó como un desplante a las víctimas.

“Fue lo mismo de siempre. Uribe con su posición de víctima frente a las genuinas aspiraciones de la representación de víctimas. Siempre ha dicho una generalidad, que es un hombre perseguido, un campesino y un hombre que viene del campo, pero obviamente tenemos claridad de lo que ha pasado y dispondremos del tema probatorio para establecer esa responsabilidad penal”.

A pesar de las críticas de cierto sector y las múltiples explicaciones entregadas por el expresidente, será la Fiscalía General de la Nación quien determinará en los próximos días si abre indagación contra Uribe Vélez por estos hechos, o si, por el contrario, cierra el caso. Sin embargo, el proceso por la masacre de El Aro no precluirá, ya que está tipificada como un delito de lesa humanidad.