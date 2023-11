“Ojalá sea buen esposo, porque como jefe es el peor”: hacen viral propuesta de matrimonio por quejas de empleados del novio

En redes sociales se viralizo el tweet de una persona que contestó una publicación en la que una mujer anunció su compromiso con su pareja. La respuesta de la mujer causó todo tipo de reacciones en la red social X.

La novia escribió “me caso con mi novio y mejor amigo, sigo llorando. Pdt:el perro fue el protagonista” a lo que respondió la otra persona, “ojalá sea buen esposo, porque como el jefe es muy humillante y clasista, trabajé con él y una semana me lo aguanté”.

La publicación de @danuelaherpa generó todo tipo de reacciones en la red social X (antes twitter), hasta al parecer el hombre que propuso matrimonio le respondió que no conocía a la mujer que escribió que se lo “aguantó” como jefe una semana.

La mujer no se quedó atrás y le contestó “no me conoce, ¿verdad? por eso es que lo tengo en whastapp oíste, no me hagas hablar mi reine” con imágenes adjuntas del contacto y su estados de fotografías del compromiso.

“Confirmo, es una porquería ese tipo como jefe inmediato”, “aquí funan sin compasión”, “necesito el chisme completo”, “de pronto ella es igualita a él y por eso se entienden”, “no te conozco ni conozco a esa gente pero podrías ampliarnos la información”, “si es mal jefe, es mala persona, y si es mala persona, es mal esposo”, “Adelante con las anécdotas, imágenes, screenshots, videos ¿puedes darnos más información al respecto?” fueron algunos de los comentarios de respuesta en la publicación de la mujer.

