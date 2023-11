Usuarios debatieron la forma en que Antonella Petro reaccionó por abucheos contra el presidente en el estadio en Barranquilla

Durante el encuentro deportivo entre la selección colombiana y la selección brasilera que tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, tuvo que salir del recinto luego de que cientos de hinchas del seleccionado tricolor comenzaran a abuchear al mandatario y gritaran en todo el sitio arengas que decían “Fuera Petro”.

Ante el gran coro que hicieron los colombianos contra el mandatario, la hija menor del jefe de Estado salió bastante afectada y en un video filtrado por un usuario en X se ve como la menor sale bastante furiosa con la tribuna que abucheó a su padre. Sin embargo, este gestó fue criticado por miles de usuarios, quienes aprovecharon la situación para hacer burlas al respecto, no obstante hubo quienes también reaccionaron defendiendo a la hija del presidente y cuestionaron la forma en la que los hinchas trataron a la menor.

Antonella Petro recibió apoyo tras los gritos en contra su padre en el Estadio de Barranquilla

Ante la manera bastante efusiva en la que Antonella respondió a las arengas en contra de su padre y el jefe de Estado, varias personas dejaron su opinión en las redes sociales y muchas personalidades políticas también se sumaron al debate cuestionando la forma en la que la niña en el centro de conflicto por los comentarios de odio hacia el presidente.

Como era de esperarse, el primero en reaccionar ante lo sucedido fue el presidente Gustavo Petro, quien descalificó la manera en la que los hinchas aprovecharon el juego de eliminatorias al Mundial de la FIFA para incentivar un mensaje político en su contra que tuvo afectaciones en la menor.

“Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes”, fueron las palabras del mandatario en su cuenta de X.

Entre los políticos que elevaron una voz de apoyo hacia la hija del mandatario se destacaron el embajador de Colombia en Inglaterra, Roy Barreras quien expresó en su cuenta de X que: “La agresion verbal de unos adultos energúmenos a una niña menor de edad en el estadio por ser hija del Presidente @petrogustavo es un acto miserable, ruin y violento . Ojalá pidan perdón. Siembran odio y violencia. Así no es! Este nivel de agresion a la familia presidencial no había ocurrido nunca. Pido a los dirigentes de la oposición que pongan límites! @MariaFdaCabal @UribeVelez @MiguelUribeT @FicoGutierrez y todos los que se crean dirigentes de la oposición les pido que descalifiquen a los energúmenos . Que controlen a sus fanáticos! Que así no es! Es una niña y además futbolista apasionada!”.

Al embajador también se le sumó exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien también usó su cuenta de X para mostrar el rechazo ante la forma en la que la menor se vio atacada: “Los equipos de Fico y Char orquestaron la estrategia contra la hija del Presidente en el estadio de Barranquilla. Hubo coordinación por chats. Todo planeado. Todo coordinado”, fueron las palabras de Quintero.

No obstante, así como algunos revelaron su apoyo a Antonella por lo sucedido, otro aprovecharon la situación para burlarse al respecto y hacer comentarios bastante despectivos tras lo ocurrido en el estadio Metropolitano de Barranquilla.