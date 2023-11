En el estadio y ‘a nada’ de jugar contra Brasil, los hinchas de Colombia cantaron contra Petro

Los hinchas de Colombia cantaron contra Gustavo Petro durante el partido con Brasil. El particular episodio demostró la molestia de muchos con el Gobierno Nacional. Pero también hubo a quien no le gustó que se hablara del presidente en este espacio, pues consideraron que no es el adecuado-

Este 16 de noviembre de 2023, la Selección Colombia enfrentó a Brasil en la Fecha 5 de las Eliminatorias. En la previa del partido, que se disputó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, los hinchas de ‘La Tricolor’ llamaron la atención porque recordaron a Gustavo Petro.

“Fuera Petro”, corearon muchos seguidores de la Selección mientras esperaban por el inicio del partido.

Los gritos de la hinchada colombiana no tardaron en dar de qué hablar. En las redes sociales, los comentarios al respecto abundaron. Mientras que muchos se tomaron muy en serio lo ocurrido, otros le encontraron chiste y hasta hubo quien cuestionó a los protagonistas.

Por supuesto, figuras visibles de la oposición aprovecharon la ocasión para señalar que el pueblo está descontento con el trabajo de Petro. Este fue el caso de Vicky Dávila, quien compartió uno de los muchos videos que mostraron los hechos. A través de X, la reconocida periodista, considerada una de las varas más importantes de la oposición, contó lo ocurrido y desató una oleada de mensajes a favor y en contra.

“Minutos antes del partido Colombia-Brasil, en Barranquilla, todo el estadio Metropolitano grita: “fuera Petro… fuera Petro”, Vicky Dávila

