Hincha borracho cayó a un abismo tras celebrar la victoria de la selección Colombia frente a Brasil

Luego de la victoria del seleccionado colombiano frente a Brasil en el que el equipo tricolor venció dos a uno a su contendiente en medio de las eliminatorias de Mundial de la FIFA 2026, varios hinchas celebraron con bailes y licor este triunfo en el que Luis Díaz se consolidó como la figura del partido.

Le puede interesar: “Yo quiero rumbear con ese hombre”: Video de Mane Díaz se vuelve viral por bailar como todo un apasionado

Sin embargo, en una de as miles de celebraciones, un hombre en Cartagena quien disfrutó del partido en el sector de El Rubí, acompaño la victoria con algunos tragos y posterior al partido siguió ingiriendo alcohol. No obstante, cuando el sujeto se dirigía a su vivienda, este cayó en un caño y se golpeó lo suficientemente fuerte contra el concreto como para quedar inconsciente.

Le puede interesar: “Luis Díaz, bendito seas”: Vicky Dávila derrochó fascinación por los goles del delantero y envió un cálido saludo al padre del jugador

El canal de aguas fluviales no se encontraba del todo lleno, lo que ayudó a que el hombre no pudiera amortiguar el impacto contra el cemento, el sujeto quedó inconsciente en el caño durante la noche. No fue hasta en la madrugada que un transeúnte se percató del cuerpo en el caño Ricaurte y aunque al comienzo pensó que se trataba de un cadáver, luego confirmaron que el sujeto aún tenía signos vitales, por lo que informaron a las autoridades.

Le puede interesar: Hasta Nairo Quintana ‘se montó en el bus’ de de la Selección Colombia tras la hazaña de Luis Díaz

De igual manera, al sitio arribó una ambulancia quien trasladó a un centro médico al hincha que por ir en estado de embriaguez terminó cayendo en el canal.