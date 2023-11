“Muerte política y meterle candela a ese hijo del diablo”: Mauricio Matri del CD grita mientras quema muñeco de Petro

Mauricio Matri, candidato a la Asamblea de Santander por el Centro Democrático, publicó a través de sus redes sociales un video en el que aparece con un muñeco de trapo con la cara de Gustavo Petro, al estilo de un año viejo, mientras grita insultos y dice que debería darle muerte política y quemarlo.

Al muñeco se le observa la cabeza con la cara del presidente de la república y con la bandera del M-19. Mientras el político con un megáfono dice: “Deberíamos darle muerte, muerte política y meterle candela a ese hijo del diablo. ¡Guerrillero hijue***!”.

Político del Centro Democrático quemó un muñeco de Petro en medio de insultos

El político estaba rodeado de personas, que en su mayoría eran adultos mayores, quienes golpeaban al muñeco de Petro, gritaban groserías y ayudaron para prenderle fuego.

“Así es que tiene que estar el guerrillero Gustavo Petro”, mientras el muñeco es pateado y el fuego lo consume. Otros gritan: “¡Terrorista!”.

“Muerte política a Gustavo Petro y su pacto de hampones ¡Colombia se respeta! Y vamos ha hacerla respetar, cómo nos toque, hasta donde nos toque y que cese la horrible noche. En Colombia somos Comuneros, no Comunistas con #PasiónyCorazón”, el mismo político escribió y publico el video en su cuenta de X o Twitter.

¡Colombia se respeta! Y vamos ha hacerla respetar, cómo nos toque, hasta donde nos toque y que cese la horrible noche. En Colombia somos Comuneros, no Comunistas 💪 con #PasiónyCorazón pic.twitter.com/0LaLJOxHsW — Mauricio MaTri (@mauriciomatri) November 14, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet han dicho que: “Excelente SIMBOLISMO, hasta donde quiere llegar éste DESGOBIERNO? “Cómo nos toque y hasta donde nos toque”. El #NarcoGuerrillero PIROMANO decide, los ciudadanos nos cansamos y estamos dispuestos a subirle el tono a la protesta”, “Gracias eres un patriota maravilloso tienes todo mi apoyo”, “Así no era, no es con violencia, no hay que ser como ellos” y “Los petristas ahora salen a decir que le quieren quemar al amo”.

Incluso, el excandidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, publicó el video con un mensaje que dice: “Atención. Candidato del Centro Democrático Mauricio Matri invita a matar al Presidente Gustavo Petro”.