$200 mil en suero costeño: Jota Pe Hernández reveló la lista de mercado del Gobierno por 30 millones de pesos

El senador por el Partido Alianza Verde, Jota Pe Hernández, solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la lista de productos alimenticiosos que el Gobierno Nacional adquirió en los meses de marzo y junio.

Durante una plenaria en el Congreso, Hernández subió al estrado para tildar de “cínico” al presidente Gustavo Petro luego de la implementación del impuesto saludable aprobado en la Reforma Tributaria y que tendrá vigencia hasta 2025.

El senador menciona una lista de alimentos como queso o productos de panadería y pastelería, que según él quedaron tributados. Algo que la norma Ley 2277 de 2022, no incluye.

“¿Se me ocurrió preguntarle al DAPRE qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro así como la engañadora de Francia Márquez? Qué tanto le recomiendan a los colombianos cuidar su salud”.

Acto seguido mostró una tabla entregada por esa entidad donde suma más de 30 millones de pesos en promedio de mercado para la Casa de Nariño, Huéspedes Cartagena, Hatogrande y Vicepresidencia. “30 millones con todos los alimentos que ellos gravaron. Cínicos, mentirosos, hipócritas, no les creo ni cinco. Por eso no les apoyo ninguna reforma. No se sigan aprovechando del pueblo colombiano”.

Dentro de la enumeración, destaca $3 millones en gaseosas, $1 millón en salchichas, $600 mil en helado, $1 millón en empanadas, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud, ha sido reiterativo en la importancia de que otros países se sumen al impuesto saludable, argumentando que esta política representa una opción con “triple ganancias” para los gobiernos: reducir el consumo de productos no saludables; generar ingresos fiscales inmediatos adicionales; y a largo plazo, tener el potencial de reducir los costos de atención médica y aumentar la productividad laboral.

“Los impuestos saludables son medidas progresivas que benefician relativamente más a las poblaciones de bajos ingresos considerando la reducción en los costos de atención médica y la carga sanitaria que estas enfrentan”, argumenta la OMS.

Según esa Organización, el gravar las bebidas azucaradas es una medida costo-eficaz que puede ayudar a reducir la obesidad, la diabetes tipo 2 y la caries dental.

En Colombia, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad), es una problemática priorizada en salud pública, la cual, según la Encuesta Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional 2015 (ENSIN), ha aumentado en el país en todas las etapas de la vida.

Estos datos, a pesar de que no han sido actualizados por el ICBF, como la entidad a cargo de entregar los números sobre el panorama de malnutrición en el país, mostró que para ese año en la primera infancia, la prevalencia de exceso de peso fue de 6,4 % más alta que en la ENSIN 2010 que fue del 5,2%; siendo mayor en niños (7,5 %) que en niñas (5,1 %).

Para conocer más a fondo del alcance de este impuesto progresivo, PUBLIMETRO habló en entrevista con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro que tiene como propósito abogar por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, para conocer el impacto de este impuesto y responder a las controversias que desde sectores de la oposición han abanderado.