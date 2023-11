¿Qué debería tener una lonchera? Conozca la lista de alimentos que no tienen nuevo impuesto saludable

Desde el pasado 1 de noviembre empezó a regir el ‘impuesto saludable’ aprobado en la Reforma Tributaria que fija un nuevo gravamen progresivo a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, con el fin de migrar hacia un mayor consumo de agua potable y de comestibles procesados; como también la ingesta de más frutas, verduras, carnes, leguminosas, huevos, leche, clasificados como alimentos frescos y naturales en la población.

Y es que este impuesto saludable tuvo luz verde cuando la Corte Constitucional le dio vía libre al artículo 54, argumentando una protección a la salud pública contando con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, quien señala que esta política representa una opción con “triple ganancias” para los gobiernos: reducir el consumo de productos no saludables; generar ingresos fiscales inmediatos adicionales; y a largo plazo, tener el potencial de reducir los costos de atención médica y aumentar la productividad laboral.

“Los impuestos saludables son medidas progresivas que benefician relativamente más a las poblaciones de bajos ingresos considerando la reducción en los costos de atención médica y la carga sanitaria que estas enfrentan”, argumenta la OMS.

Según esa Organización, el gravar las bebidas azucaradas es una medida costo-eficaz que puede ayudar a reducir la obesidad, la diabetes tipo 2 y la caries dental.

En Colombia, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad), es una problemática priorizada en salud pública, la cual, según la Encuesta Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional 2015 (ENSIN), ha aumentado en el país en todas las etapas de la vida.

Estos datos, a pesar de que no han sido actualizados por el ICBF, como la entidad a cargo de entregar los números sobre el panorama de malnutrición en el país, mostró que para ese año en la primera infancia, la prevalencia de exceso de peso fue de 6,4 % más alta que en la ENSIN 2010 que fue del 5,2%; siendo mayor en niños (7,5 %) que en niñas (5,1 %).

Asimismo, el exceso de peso en escolares ha venido aumentando, pasando de 18,8 % en la ENSIN 2010 a 24,4 % en la ENSIN 2015; siendo mayor en hombres (25,3%) que en mujeres (23,5%).

Por otra parte, las enfermedades que se relacionan con la condición de sobrepeso y obesidad el ENSIN observó a la enfermedad isquémica del corazón como la primera causa de muerte dentro de las Enfermedades Cardiovasculares, demostrando un aumento en su incidencia.

¿Qué bebidas azucaradas y de cuánto será el impuesto?

La Ley 2277 de 2022 considera que toda bebida ultraprocesada azucarada es aquella “bebida líquida que no tenga un grado alcohólico volumétrico superior a cero coma cinco por ciento (0,5%) vol, y a la cual se le ha incorporado cualquier azúcar añadido”, es decir la norma incluye a:

Bebidas gaseosas o carbonatadas.

A base de malta.

De tipo té o café.

A base de fruta en cualquier concentración.

Refrescos.

Zumos y néctares de fruta.

Bebidas energizantes.

Bebidas deportivas.

Refrescos.

Aguas saborizadas.

Mezclas en polvo.

Y exime a:

Las fórmulas infantiles.

Medicamentos con incorporación de azúcares adicionados.

Productos líquidos o polvo para reconstituir cuyo propósito sea brindar terapia nutricional para personas que no pueden digerir, absorber y/o metabolizar los nutrientes provenientes de la ingesta de alimentos.

Alimentos líquidos y/o polvos para propósitos médicos especiales.

Soluciones de electrolitos para consumo oral diseñados para prevenir la deshidratación producto de una enfermedad.

Respecto a la tributación, aquellas bebidas que tengan menos de 6 gramos (g) de azúcares añadidos por cada 100 ml no pagarán impuestos.

Pero sí aquellas con igual contenido pero mayor o igual a 6 gramos (g) y menor a 10 gramos de azúcares añadidos, 18 pesos más en 2023; $28 en 2024 y $38 en 2025.

Mientras que los productos de 100 ml con más o igual 10 gramos de azúcares añadidos tendrán $35 pesos de impuesto en 2023; $55 en 2024; y $65 en 2025.

¿Y los alimentos ultraprocesados?

La reforma señala que “estarán sujetos a este impuesto los productos (más no ingredientes) comestibles ultraprocesados que como ingredientes se les haya adicionado azúcares, sal/sodio y/o grasas”. Por lo tanto los productos de consumo con gravamen son:

Chorizos y morcilla.

· Jamón.

· Salchichas.

· Salsa de tomate.

· Conservas.

· Dulces.

· Mermeladas.

· Galletas.

· Arepas.

· Papitas.

· Chitos.

· Cereales listos.

· Chocolates.

· Pasteles.

· Donas.

· Postres.

· Helados.

Y exentos de impuesto: el pan, algunos derivados de la leche como el queso, el arequipe, las obleas, las hostias, el salchichón, la butifarra, la miel, la mortadela y el bocadillo

Como a las bebidas azucaradas, la tributación será paulatina empezando con el 10 % en 2023; 20 % en 2024; y 30 % en 2025. De esta manera, si unas papas costaban 1.000 pesos, desde el 1 de noviembre su valor quedó en 1.100 pesos.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda aclaró que los impuestos se verán reflejados en solo 21 artículos de los 443 que integran la canasta básica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE, tributación que según la Ley aplica al fabricante, productor o importador de la bebida o alimento ultraprocesado, no a quien vende los productos.

Esto, pues según el Programa de Desarrollo Empresarial y Social del Comercio de Barrio de Fenalco (Fenaltiendas) estimaron que en el primer año el gravamen provocaría una disminución mínima del 8 % de los ingresos totales de una tienda.

De esta manera, usted como consumidor reconocerá fácilmente las bebidas y alimentos ultraprocesados con este impuesto, gracias a los sellos frontales de advertencia, aprobado por la Resolución 2492 de 2022 del Ministerio de Salud. Así lo señaló el Instituto Nacional de Contadores Públicos.

¿Qué beneficios a largo plazo tendrá este impuesto?

PUBLIMETRO habló en entrevista con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro que tiene como propósito abogar por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, para conocer el impacto de este impuesto y responder a las controversias que desde sectores de la oposición han abanderado.

¿Cómo llevaron ustedes desde Red Pa Paz este reto del impuesto saludable?

Hay mucha evidencia que nos muestra que el culpable de esta epidemia de malnutrición de sobrepeso, de obesidad, de carencia de nutrientes críticos para el desarrollo de las niñas y de los niños, se debe a que las dietas han cambiado porque se convirtió en algo habitual tener siempre en la lonchera, en el desayuno o en la mesa de las familias colombianas, estos comestibles ultra procesados, que aunque pueden ser sabrosos son muy pero muy dañinos para la salud. Es lo que llaman los nutricionistas, las calorías vacías. Por eso desde la Red hablamos de ‘No comas más mentiras ni se las des a tus hijos’.

Hay algunos tenderos que dicen estar preocupados porque pueden que sus ventas se reduzcan

Para un tendero de esquina le da exactamente lo mismo. La gran cantidad de ingredientes que compran las familias colombianas como la leche, la cebolla, el arroz, el aceite nada de esto tiene impuestos. Y los que sí lo tiene, las familias más humildes de pronto dicen, esto está más caro. Precisamente el impuesto busca que se pasen a otro producto que seguramente ese mismo tendero lo ofrece.

En Chile, por ejemplo, cuando empezaron estas medidas, los tenderos que ya no estaban vendiendo frutas volvieron a ofrecerlas. Por eso esto que sale a decir los voceros de las grandes corporaciones contarles que si hay tenderos que se han quebrado, no es por una medida de salud pública, es porque hay una proliferación de grandes cadenas que les hacen competencia. Entonces dar un parte de tranquilidad.

El exministro de Hacienda de iván Duque, José Manuel Restrepo, publicó en su cuenta de Twitter que “esta ley va a tener un impacto inflacionario y conceptualmente para quienes creemos en la libertad no debe ser el Estado que nos diga o incentive vía tributaria a comer algo en particular”. ¿Qué opina de esto?

Este no es el primer impuesto saludable que tiene Colombia. Ya existe al tabaco y tiene muy bien resultados. Ahora este nuevo impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados no pretende obligarte o no a comer algo. Lo que pretende, como lo hace el impuesto del tabaco, es si tú decides ingerir alguno de estos productos, le das un poquito más de dinero al Estado porque tu salud le va a costar más a todos los colombianos.

Y en cuanto a la inflación, lo que nos han dicho expertos economistas, estos alimentos tributados no son la base de la canasta familiar. La inflación en Colombia no se debe al Chocoramo o a la Pony Malta, por decirlo de alguna manera. Nos decían que solamente dos puntos porcentuales pueden estar allí.

¿Cuál sería una lonchera ideal para los niños?

Hay que velar porque las niñas y los niños aprendan a hidratarse con agua. Que ojalá la fruta se la coman a mordiscos o en tajadas. Y obviamente incrementar verduras. Y si vamos a poner algo de panadería que sea fresca y si son mínimamente procesados, que tengan unas cortas fechas de vencimiento.

¿Qué proyecciones respecto a los beneficios de este impuesto tienen ustedes?

Nos faltan dos legislaciones muy importantes: restringir publicidad de estos comestibles y estas bebidas azucaradas dirigidas niñas y niños, y hacer que los ambientes donde crezcan sean saludables. Entonces vamos a estar trabajando también en la adopción de estas otras políticas porque solo hasta junio de 2024 va a estar el etiquetado y hasta 2025 el impuesto.

Desde Red PaPaz creemos que esto sí es posible. Hemos visto como colegios y comunidades enteras están cambiando la forma en como se alimentan y vean estas políticas como aliadas. Entonces hay que mantenernos firmes, hay que seguir exigiendo al Estado que cumpla y que lo haga lo antes posible.