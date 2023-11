Revivieron video viral de Juan Diego Alvira: “Así le explicará a Colombia lo que las drogas le hacen al cerebro de Petro”

La polémica no para en el país por la columna que escribió la periodista María Jimena Duzán a manera de carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que toca un tema del que la oposición ha hablado mucho pero no se ha confirmado: una posible adicción del mandatario a las drogas.

En el texto, Duzán le pidió al presidente que reconozca si es adicto o no, pues considera que debe ser honesto ante el país con su estado de salud.

El hecho ha causado todo un revuelo dentro de las personas cercanas al mandatario, además de desatar una ola de críticas desde la oposición. Pero ahí no termina el asunto.

La noticia sobre una posible adicción de Petro a las drogas ha generado miles de comentarios y hasta memes de los colombianos en redes sociales. Por ejemplo, en X una persona recordó el video viral de Juan Diego Alvira en Noticias Caracol, cuando explicó las reacciones de la droga en el cerebro poniendo de ejemplo un Alka-Seltzer.

Según la persona que publicó el video, así sería la explicación del presentador ante la noticia que involucra a Gustavo Petro. La publicación, como era de esperarse, generó muchas risas.