“Lambonería no es gratis”: Lalis recibió millonario contrato para asesorar al Gobierno en comunicaciones

El pasado 12 de octubre, el Departamento para la Prosperidad Social formalizó un nuevo acuerdo con Laura Daniela Beltrán Palomar, también conocida como Lalis en las redes sociales, una destacada influencer en el ámbito petrista. Lo que llama la atención, es que la mujer antes se ‘rasgaba las vestiduras’ criticando a los contratistas de Duque. Sin embargo, ahora goza de las mieles de recibir millonarios contratos.

El trabajo de Lalis con el Gobierno abarca diversas responsabilidades, como la redacción de contenido periodístico para plataformas digitales, la creación de material comunicativo para diferentes medios, la gestión estratégica con medios digitales, la concepción y ejecución de campañas digitales a nivel nacional y regional, así como el respaldo en la actualización de bases de datos de influencers y creadores de contenido en diversos niveles (nacional, regional, local y comunitario).

Se espera que Lalis brinde apoyo y cobertura en eventos, ruedas de prensa, entrevistas, foros, y otras actividades en cualquier región del país. Asimismo, se le asigna la tarea de realizar un seguimiento constante y monitoreo de noticias en medios digitales para preservar la reputación de la entidad. La duración de sus funciones en la entidad dirigida por Laura Sarabia se extenderá hasta el 29 de diciembre, y a cambio, recibirá una compensación de $17.5 millones.

Es importante señalar que esta no es la primera colaboración de Lalis en el ámbito gubernamental, ya que previamente había obtenido dos contratos en la Agencia Colombia Compra Eficiente, donde se le encomendaron tareas como asesorar en la producción de contenido digital, con enfoque en plataformas como TikTok e Instagram.

Como era de esperarse, la situación generó fuertes críticas en redes sociales. “La lambonería no es gratis”; “ese es el supuesto cambio de Petro, no se le ha visto”; “la que criticaba y odiaba la rosca y burocracia y si mal no recuerdo insultaba duro a quien trabajaba para el estado” o “qué porquería”, son algunos de los comentarios.