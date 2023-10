“Que no se les noté el desespero”: Day Vásquez teme por su seguridad y denunció actos de persecución

La etiqueta Day Vásquez, se ha convertido en tendencia en varias ocasiones en la red social ‘X’, la cual hace alusión a la barranquillera Daysuris del Carmen Vásquez Castro, expareja de Nicolás Petro, dúo investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este proceso y las constantes declaraciones de Vásquez en la web, le han generado inconvenientes en su vida, e incluso mostró recientemente una gran preocupación por su seguridad.

Durante los últimos días, Day ha realizado varias publicaciones en su perfil, donde acumula más de 44.000 seguidores, plataforma en la que le mandó varios mensajes al candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, a quien tildo de tener ‘rabo de paja’ , ya que con sus declaraciones quiere dar a conocer que el nacido en Girardot estaría relacionado con el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro.

Ante el revuelo que han causado sus declaraciones, la ‘quillera’ recientemente hizo un llamdo de alerta, y mostró preocupación por los actos de presecución de los que ha sido víctima:

“Hace días están pidiendo información de cuáles son los lugares que más frecuento, las vías por las que me movilizo, personas a las que visito, las personas que me visitan, ¿Qué Quieren? (..), Que no se les note el desespero”, fueron los trinos de Vásques, en los que recibió apoyo de varios internautas:

“Te quieren callar Day, cuídate mucho”, “Eso es claro Day. Esa gente es muy peligrosa, alguien no quiere que se sepan más cosas de las que has contado”, y “Ofrecerte sumas de dinero por tu silencio. Por eso es importante hablar cuanto antes, ante cualquier medio de difusión nacional, y además dejar en claro que no te quieres suicidar. Es ahora o nunca.”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de las barranquilleras a su post.

