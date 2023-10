¿Sus primeras ‘chilladas’? Zulma Rey de MasterChef se desahogó y habló de cómo le fue trabajando en un call center

A sus 35 años, la actriz Zulma Rey se ha convertido en una imagen constante en las pantallas de RCN Televisión, canal en el que recientemente destacó por su desempeño en el reality culinario MasterChef Celebrity Colombia, programa en el que ‘Caro’ Acevedo se llevó la corona. Pero todo no ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la bogotana, muestra de esto fue el conmovedor relato que dio recientemente relacionado con su primer ‘camellito’.

‘Zulmita’, quien será la presentadora del nuevo programa de ‘Nustra Tele’, llamado ‘Hola, Gente’, conmoció recientemente a sus cientos de miles de seguidores al revelar detalles de su vida privada, en el pódcast ‘La chama y la rola’, formato auditivo en el que relató cómo fue su experiencia trabajando en un call center.

Rey, quien para muchos también es recordada por ser parte del elenco de la telenovela ‘A mano limpia’, afirmó que realizaba estas labores para un centro de estética, contentando los teléfonos de la empresa, uy atendiendo decenas de solicitudes.

Aunque le fue bien, Zulma aseguró en los micrófonos que en ocasiones no entendía las solicitudes de los clientes, por lo que decidía colgar las llamadas: “Siempre me fue bien. Oprimía un botón y los mandaba a otra oficina. (...) Cuando no les entendía, les colgaba”, afirmó.

¿De qué trata el programa ‘Hola, gente’ de RCN?

Este nuevo audiovisual será estrenado el sábado 28 de octubre. El formato, que será transmitido los fines de semana de 5:30 p.m a 7:00 p.m, mostrara la vida de famosos e influenciadores, con una pizca de humor. Además, relatará varias historias de la Colombia desconocida, viajando a varios rincones del territorio nacional; y regalándole ‘platica’ a los televidentes.

