¿Es legal poner calcomanías o stickers en su moto? Esto dice la ley sobre el caso de la agente ‘cuchilla’

En un reciente incidente en Bogotá, un conductor de motocicleta fue detenido por una oficial de tránsito que optó por confiscar su moto. La razón aducida por la oficial fue un supuesto “cambio de color” en el vehículo debido a pegatinas adheridas a la motocicleta.

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro; yo no la veo ni verde, ni rosada, ni azul ni roja”, señaló el motociclista, mientras su moto era decomisada.

A pesar de esto, la oficial de tránsito respaldó su decisión, señalando las calcomanías de colores en el depósito de gasolina de la motocicleta como justificación para la inmovilización. Sostuvo que las pegatinas de diferentes colores, incluyendo verde, naranja, azul, amarillo y rojo, constituían una modificación en el color original y respaldaban la confiscación del vehículo.

Este incidente no fue un caso único, ya que se informó de una situación similar con otro motociclista que también tenía pegatinas de color rojo en su moto, y la oficial tomó la misma medida, solicitando una grúa para inmovilizar el vehículo.

¿Qué dice la norma?

Conforme al Código de Tránsito, modificar el color de un vehículo sin notificar a las autoridades constituye una infracción sujeta a sanciones. El Artículo 131, párrafo B9, establece que “No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado”.

Aunque la norma puede ser interpretada de manera ambigua, permitiendo a algunos agentes considerar la aplicación de la sanción incluso por cambios menores, como la colocación de calcomanías o stickers que podrían sugerir un cambio de color, lo cierto es que sí pueden multarlo y hasta inmovilizarle su vehículo.

Sin embargo, un experto en tránsito y transporte manifestó que en este tipo de casos es posible evitar líos con las autoridades. Lo que usted debe hacer es retirar los stickers una vez sea retenido por el agente. En ese caso no deberían multarlo ni inmovilizarle el vehículo.