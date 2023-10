Qué tiene de especial la cerveza del D1 y por qué es tan barata, la respuesta lo dejará sorprendido

Para nadie es un secreto que las tiendas D1 son unas de las más reconocidas en el país gracias a la gran variedad de productos y a que la mayoría de sus precios son bastante accesibles a comparación de otras marcas. No obstante, hay muchos de los productos que pasan desapercibidos debido a que al interior de estos almacenes hay mucho para escoger.

Le puede interesar: Visa digital para Estados Unidos: conozca cómo va el proceso de autorización y quiénes aplican

Pero de igual manera, hay otros ´productos que, por el contrario, llaman demasiado la atención y uno de ellos ha sido uno de los tipos de cerveza que distribuye el almacén de cadena, más específicamente la que se conoce con el nombre de Weidmann Radler, y es sabor a limón. Esta bebida ha sorprendido a muchos clientes, pues su costo es de tan solo mil pesos colombianos.

Le puede interesar: ‘Camello’ sí hay: Tiendas D1 necesita gente y pagan hasta $5 millones

Esto ha hecho que la cerveza sea una de las que más asombro cause y muchos se cuestionen su calidad, no obstante esta bebida aunque en exceso puedes ser perjudicial al igual que otros productos alcohólicos, no parece tener nada fuera de lo común.

Le puede interesar: Se las dan de “lumbreras” y estafan a desempleados prometiéndoles vacantes en D1

No obstante, un influenciador, quiso ir un poco más allá e indagar sobre las razones del porqué esta cerveza podría ser tan económica a comparación de otras. Y lo que encontró es mucho más curioso que incluso el precio de la cerveza..

Analizando la mayor cantidad de latas de esta bebida que el joven encontró en un D1 se dio cuenta que en su gran mayoría estas cervezas estaban a punto de vencerse, es decir, que la fecha de caducidad del producto era muy cercana. Entre las deducciones que sacó el joven, aseguró que quizá se debía a esta razón que la cerveza era tan económica.

Frente a esto las tiendas D1 no se han pronunciado al respecto, para confirmar o desmentir las teorías del joven.